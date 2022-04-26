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RAMAZAN HABERLERİ

Balkanlardaki ilk cami

Kırklareli’nde 639 yıl önce inşa edilen Hızırbey Camii, 6 asırlık estetiğini günümüze taşıyor. Tarihi, mimari özellikleri ve hat yazılarıyla dikkati çeken, halk arasında “Büyük Cami” olarak da bilinen Hızırbey Camisi, 1383’te Köse Mihalzade Hızır Bey tarafından yaptırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Balkanlardaki ilk cami
Hızırbey Camii

Kırklareli’nde 639 yıl önce inşa edilen Hızırbey Camii, 6 asırlık estetiğini günümüze taşıyor. Tarihi, mimari özellikleri ve hat yazılarıyla dikkati çeken, halk arasında “Büyük Cami” olarak da bilinen Hızırbey Camisi, 1383’te Köse Mihalzade Hızır Bey tarafından yaptırıldı.

SELİMİYE’DEN ÖNCE YAPILDI

İl Müftüsü Aydın Yığman, Hızırbey Camisi’nin en değerli miraslardan biri olduğunu söyledi. Balkan savaşlarında minaresinin yarısı yıkılan caminin üç kez restore edildiğini belirten Yığman, şöyle konuştu: “Ecdadımızın yaptırdığı bu cami Balkanlar’daki ilk camidir. Edirne’deki Selimiye Camisi’nden de önce yapılmıştır. Bu coğrafyada yaşayan herkesin ziyaret ettiği, gerekli değeri verdiği bir camimizdir. Tabii ramazanda caminin kıymeti daha çok anlaşılıyor. İnsanlarımız akın akın ziyaretler yapıyorlar. Camiler memleketimizin manevi bekçileridir. Son iki yıldır camilerimizde teravih namazları kılamamıştık, yavaş yavaş salgını atlatıyor ve cemaatimiz camilerimizi dolduruyor.”

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