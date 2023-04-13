Görevden önce kan bağışı

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178’inci yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışına destek verdi. Türk Kızılayın çağrısı sonrası “Bu ülke için can da veririz kan da veririz” sloganıyla iftar sonrası Ardahan Kızılay Merkezine gelen özel harekat polisleri, kan bağışında bulundu.

BU YIL DÖNÜMÜ BİRAZ BURUK

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Kızılay’ın kan bağışı çağrısına sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. Ramazan ayı dolayısıyla iftar sonrası başta özel harekat polislerinin yanı sıra diğer şubedeki polislerin de kan bağışında bulunduğunu belirten Hayal, “Bu yıl Polis Haftamızı buruk kutluyoruz. Ancak bu tür faaliyetleri de ihmal etmiyoruz. Arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

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