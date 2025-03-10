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İftar sahur demeden 'sağlık' peşindeler

İftar sahur demeden 'sağlık' peşindeler

04:0010/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
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Yaralı ve acil hastalara müdahalede gece gündüz demeden görevlerini fedakarlıkla yerine getiren 112 Acil Sağlık ekipleri, Ramazan'da da yoğun tempoda çalışıyor. Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, gelen ihbarlara en hızlı şekilde ulaşmak için zamanla yarışıyor.

BİR DUA ZORLUKLARI UNUTTURUYOR

Hasta ihbarının geldiği anda istasyonlarında hazırladıkları iftar veya sahur sofrasını yarıda bırakan sağlıkçılar, görevlerini özveriyle yerine getiriyor. İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Furkan Tan, iftar öncesi yaşanan trafikte sürücülerden kendilerini yardımcı olmasını isterken Dr. Serhad Can Ak, şunları söyledi: "Ramazan ayında da ekiplerimiz tüm özverisiyle çalışıyorlar ve inanın bazen yemek yiyecek fırsatımız olamayabiliyor. Bu bizi yoruyor ama küçük bir çocuğun acısını dindirdiğimizi gördüğümüzde ya da bir büyüğümüzden hayır duası aldığımızda inanın bütün zorlukları unutuyoruz." Ambulans sürücüsü Emre Ercan da bazı zamanlar araçta su içerek iftar yaptıklarını belirterek, mesleğin zorluklarıyla birlikte güzelliklerini de yaşadıklarını aktardı.



#112 Acil Sağlık Ekipleri
#Sağlık
#Ramazan

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