İftardan sonra Kudüs nöbeti

Filistin’de işgal altındaki Doğu Kudüs’ün sembolik ve ana kapılarından biri olan Bab el-Amud (Şam Kapısı) geçen yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Filistin-İsrail çatışmasının sahnesi haline geldi. İftar saati biter bitmez binlerce Filistinli, Şam Kapısı’na akın ediyor. İsrail polisi Ramazanın başından bu yana çatışmalara sahne olan Şam Kapısı’nda onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.

TARİHİ BİR DEĞER

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi Genel Sekreteri Hatem Abdulkadir, “Şam Kapısı başta Kudüs halkı olmak üzere Filistinliler için tarihi bir değer ve direnişi temsil eden bir mekan” dedi. İftar sonrası Kudüslülerin Şam Kapısı merdivenlerinde oturup çay ve kahve içmelerinin Kudüs’ün Filistinlilere ait olduğuna dair ulusal bir mesaj olduğunu söyleyen Abdulkadir, “Filistinlilerin buradaki varlığı, Doğu Kudüs’ün işgal edilmiş bir şehir olduğuna dair bir mesajdır. Bu durum İsrail’in Doğu Kudüs’te hak iddiasını çürütmektedir” değerlendirmesinde bulundu. Filistinlilerin burada toplanmasının İsrail’i endişelendirdiğini dile getiren Abdulkadir, bu nedenle İsrail polisinin, düzenlenen her türlü gösteri ve etkinliğe müdahale ettiğine dikkati çekti.

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