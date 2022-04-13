Ramazan İftardan sonra Kudüs nöbeti
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RAMAZAN HABERLERİ

İftardan sonra Kudüs nöbeti

Doğu Kudüs'te iftar saati biter bitmez binlerce Filistinli, Şam Kapısı’na akın ediyor. İsrail polisi Ramazanın başından bu yana çatışmalara sahne olan Şam Kapısı’nda onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İftardan sonra Kudüs nöbeti
Bab el-Amud (Şam Kapısı)

Filistin’de işgal altındaki Doğu Kudüs’ün sembolik ve ana kapılarından biri olan Bab el-Amud (Şam Kapısı) geçen yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Filistin-İsrail çatışmasının sahnesi haline geldi. İftar saati biter bitmez binlerce Filistinli, Şam Kapısı’na akın ediyor. İsrail polisi Ramazanın başından bu yana çatışmalara sahne olan Şam Kapısı’nda onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.

TARİHİ BİR DEĞER

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi Genel Sekreteri Hatem Abdulkadir, “Şam Kapısı başta Kudüs halkı olmak üzere Filistinliler için tarihi bir değer ve direnişi temsil eden bir mekan” dedi. İftar sonrası Kudüslülerin Şam Kapısı merdivenlerinde oturup çay ve kahve içmelerinin Kudüs’ün Filistinlilere ait olduğuna dair ulusal bir mesaj olduğunu söyleyen Abdulkadir, “Filistinlilerin buradaki varlığı, Doğu Kudüs’ün işgal edilmiş bir şehir olduğuna dair bir mesajdır. Bu durum İsrail’in Doğu Kudüs’te hak iddiasını çürütmektedir” değerlendirmesinde bulundu. Filistinlilerin burada toplanmasının İsrail’i endişelendirdiğini dile getiren Abdulkadir, bu nedenle İsrail polisinin, düzenlenen her türlü gösteri ve etkinliğe müdahale ettiğine dikkati çekti.

Kudüs'teki Bab al-Amud bölgesini kapatan işgalci İsrail güçleri Filistinli gence sert bir şekilde saldırdı
OYNAT 00:59
Kudüs'teki Bab al-Amud bölgesini kapatan işgalci İsrail güçleri Filistinli gence sert bir şekilde saldırdı
Fanatik Yahudilerin yarın Mescid-i Aksa'ya yönelik planladığı büyük baskın öncesi işgalci İsrail güçleri Kudüs'teki Bab al-Amud bölgesini kapatırken, en az 3 Filistinliyi de gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Fanatik Yahudilerin yarın Mescid-i Aksa'ya yapacağı büyük baskın öncesinde Kudüs'teki Bab al-Amud bölgesini kapattı. Bölgede bulunan Filistinlilere saldıran işgalci güçler, Bab al-Amud bölgesine bariyerler yerleştirdi.

Filistinlilere saldıran işgalci güçlerin dehşet saçtığı anlar kameraya yansıdı.


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