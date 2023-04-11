İtikaf bugün başlıyor

“Hapsetmek, alıkoymak; bir yere yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak” anlamlarındaki akf kökünden türeyen i‘tikâf, bu mânaları yanında kişinin kendisini sıradan davranışlardan uzak tutması anlamını taşır.





İtikaf fıkıh terimi olarak da ibadet amacıyla ve belirli bir şekilde camide kalınmasını ifade eder.





Hz. Âişe’nin “Resûl-i Ekrem ramazanın son on gününde i‘tikâfa girerdi. O bu âdetine vefatına kadar devam etmiştir. Sonra onun ardından hanımları i‘tikâfa girmiştir” şeklindeki rivayeti de itikaf vaktinin Ramazan ayının son 10 günü olduğunu açıklıyor.









İtikaf’ta neler yapılır?

Allah’a tam bir teslimiyet içerisinde ibadet etmek için zamanının belirli bir kısmını ayrılır ve bu esnada meşrû bile olsa her türlü nefsânî ve şehevî arzulardan uzak durması kişinin mânen olgunlaşması için önemlidir.

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Farz ibadetlerin yanında nâfile ibadetlerin de itikafta önemli bir yeri bulunuyor. Dinî duygu ve düşüncenin yoğun bir şekilde yaşandığı, mümkün olduğu ölçüde maddî ilgilerden uzaklaşarak yüce yaratıcıya yönelinen derin bir ortam sağlanıyor.





Hanefi ve Şafii mezheplerine göre mescitte bir müddet kalmak da itikafa niyetlenmek için yeterli. Vakit namazlarına camiye gidenler çıkıncaya kadar itikafa niyet edebilirler.









İtikaf ibadetini yerine getiren kişiler olumsuz söz ve davranışlarında bulunmaz. Gereksiz konuşmalardan ve işlerden uzak dururlar.





İtikâfa girenler yiyecek ve uyku ihtiyaçlarını camide karşılar. İhtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalet ve abdest ihtiyacı için camiden dışarı çıkabilir.

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2023 Ramazan ayının son on gününde itikafa girmek isteyenler 11 Nisan Salı akşam ezanından başlayabilirler.





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