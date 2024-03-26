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Ramazan

İyilik Yolu Derneği’nden Tanzanya’ya Ramazan yardımı: Kapı kapı dolaşıp emanetleri teslim ettik

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, Ramazan 2024 çalışmaları kapsamında Tanzanya’da bir dizi insani yardım faaliyetinde bulundu. Derneğin; kumanya, iftar, zekat - fitre, Adak - Akika Kurbanı ve bayramlık çalışmalarından bugüne kadar toplamda 323 bin Tanzanyalı istifade etti. Yardım faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulunan İyilik Yolu Derneği Başkanı Emrullah Orman, "Yaklaşık 1 haftadır devam eden Ramazan çalışmalarımız kapsamında buradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize iftarlar verip, kumanyalar dağıttık. Kapı kapı dolaşıp zekat ve fitre yardımlarımızı yolumuzu gözleyen kardeşlerimize ulaştırdık." dedi.

Semih Bozkuş
22:41 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
İyilik Yolu, Ramazan ayında yüz binlerce Tanzanyalı Müslümana yardım ulaştırdı.
İyilik Yolu, Ramazan ayında yüz binlerce Tanzanyalı Müslümana yardım ulaştırdı.

2017 yılından bu yana Afrika, Asya ve Türkiye’de insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, Ramazan 2024’te de çalışmalarını sürdürüyor.

Yıl boyu, bağışçıların katkılarıyla mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin sorunlarına çözüm arayan İyilik Yolu’nun Ramazan duraklarından bir tanesi de Tanzanya’ydı. İyilik Yolu, Tanzanya’nın Singida şehrinde kumanya, iftar, zekat - fitre, Adak - Akika Kurbanı ve bayramlık faaliyetinde bulundu.

Yardımlardan 323 bin kişi istifade etti

İyilik Yolu’nun Ramazan boyunca Tanzanya’nın çeşitli bölgelerinde bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalardan 323 bin 701 Tanzanyalı Müslüman istifade etti.

Projeler ise şu şekilde:

-200 adet kumanya dağıtıldı, bin kişi istifade etti

-65 bin kişiye yemek ve iftar verildi

-800 aileye zekat - fitre ulaştırıldı

-50 büyükbaş ve 3 bin 45 küçükbaş kurban kesildi, 253 bin 375 kişi istifade etti

-326 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık hediye edildi

“Kapı kapı dolaşıp emanetleri teslim ettik”

Ramazan çalışmalarını bizzat koordine etmek üzere Tanzanya’ya giden İyilik Yolu Derneği Başkanı Emrullah Orman, Singida’nın köylerinde kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerinin eksiklerini gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Emrullah Orman, Kurban Bayramı için de şimdiden hazırlık yaptıklarını ve hayvan alımları gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Orman, derneğin Ramazan’a dair çalışmalarını şöyle özetledi:

“‘İyilik Sarsın Dünyayı’ sloganıyla çıktığımız Ramazan 2024 yolculuğumuzda Afrika Tanzanya’dayız. Yaklaşık 1 haftadır devam eden Ramazan çalışmalarımız kapsamında buradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize iftarlar verip, kumanyalar dağıttık. Kapı kapı dolaşıp zekat ve fitre yardımlarımızı yolumuzu gözleyen kardeşlerimize ulaştırdık. Halihazırda Tanzanya’daki çalışmalarımızdan 323 binden fazla kişi istifade etti. Fakat bayrama kadar hayırseverlerimizin yapacağı yardımlarla birlikte bu rakamın 500 binin üzerine çıkmasını hedefliyoruz. İyiliğe inanan tüm bağışçılarımıza teşekkürler, Allah razı olsun.”

Üç farklı seçenekle yardım yapılabiliyor

İyilik Yolu çalışmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, derneğin banka hesap numaralarını kullanarak açıklama kısmına “Ad, Soyad, Telefon No ve Ramazan” yazdıklarında diledikleri miktarda katkı sağlayabiliyor. Online bağış yapmak isteyenler ise derneğin web sitesi üzerinden faaliyetlere ortak olabiliyor.

Ayrıca İyilik Yolu ile "+90 216 398 13 98" numarası aracılığıyla da iletişime geçilebiliyor.

#Tanzanya
#İyilik Yolu Derneği
#Ramazan
#Yardım
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