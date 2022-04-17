Yetimler bayramlıkla sevindi ​

Yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklar, bayramlık olarak istedikleri kıyafetleri seçti.

Afyon’da Ramazan Bayramı öncesinde 1322 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi. Alışveriş merkezindeki bir mağazada Afyon ve ilçelerinden aileleriyle gelen yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklar, bayramlık olarak istedikleri kıyafetleri seçti.

ÇOCUKLAR CIVIL CIVIL

Afyon İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Ertürk, İslam coğrafyasında Ramazan ayının 15’inci gününün “Dünya Yetimler Günü” olduğunu söyledi. İHH’nın Türkiye’nin farklı noktalarında aynı anda yetimlerle ilgili çalışmalar yaptığını aktaran Ertürk, şöyle konuştu: “Bugün Afyon, cıvıl cıvıl. Buram buram sevinç ve heyecan kokuyor. Bu güzel organizasyona destek olan herkese teşekkür ediyoruz.”