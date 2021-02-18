Regaip Kandili Kur'an'da geçiyor mu?

Regaip kandili terim olarak Türkçe’de kandil dediğimiz mübarek gecelerden biri olarak kabul edilmektedir. Regaip gecesi, Kur’an’da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde gün belirtmeksizin oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan Recep ayında bulunmaktadır. Recep ayı, özellikle tasavvufi metinlerde farklı rivayetlerin belirtildiği mübarek aylardan biridir. Regaip gecesi, Hz. Peygamber döneminde kandil olarak kutlanmayan ve sonradan diğer dinlerin etkisi ile kandil kutlamalarına ve ibadetlere konu olan bir gece halini almıştır.

Regaip Kandilinin Önemi

Regaip kandilinin anlamı, sözlük karşılığı bakımından “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki rağibe kelimesinden türetilmiştir. Bu kelimenin çoğulu olan regaip kelimesi hadis ve fıkıh dünyasında “bol sevap ve mükafat, faziletli amel” olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca Maliki fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak müstehap, nafile ibadet anlamlarında da kullanılan regaip, hicri takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.

Hicri takvime göre 7. ay olan Recep ayının, İslam aleminde kutsal olarak kabul edilen ilk Cuma gecesi Regaip kandili olarak kutlanmaktadır. Dini kaynaklara göre bu mübarek gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir. Bu tür manevi yönü yüksek gün ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önem arz etmektedir.

Regaip Kandilinin Farkı

Regaip kandilinin diğer kandillerden farkı, hem İslam alemi için önemli bir ay olan Recep ayı içinde bulunması hem de Cuma gecesi olmasıdır. Ayrıca Recep ayının manevi yönden önem taşımasının sebeplerinden biri de Regaip kandili ile Mirac kandili olarak belirtilen iki kandilin bu ayda bulunmasıdır. Regaip kandili, halk dilinde üç aylar olarak anılan rahmeti, bereketi ve mağrifeti bol olan manevi döneme girişin habercisi niteliğindedir.

Recep ayının ilk cuması olan bu gece, günahlarımızın affını isteyeceğimiz ve hayatımızı daha iyi yönde götürecek kararlarımızı alacağımız bir zaman dilimidir. Hayatımızın nasıl gittiğini gözden geçirerek Allah’a daha yakın olmamızı sağlayacak ameller işlemeye gayret etmemiz ve bunun farkına varmamız gereken bir dönemdir. Regaip kandili gecesinin kutsal kabul ederek çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Regaip kandili var mı? İşte Diyanet'in cevabı Sözlük anlamı olarak “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bir bağış” anlamına gelen “ragibe” kelimesinin çoğulu olarak regaip adını aşmıştır. Regaip kelimesi, İslam dünyasında özellikle Maliki fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap ve nafile ibadet” manalarında kullanılmaktadır. Regaip Kandili Ne Zaman Kutlanmaya Başladı?Regaip kandili ilk ne zaman kutlanmaya başladı sorusunun yanıtını arayan Müslümanlar için Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kaynaklar cevap sunabilmektedir. paylaşılan bilgilere göre İslam alimlerinin büyük bir kısmı Hz. Peygamber, sahâbe ve tâbiîn dönemlerinde Regaip kandilinin bilinmediğini ve kandil geceleri kutlanmasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını söylemektedir. Bir başka deyişle Hz. Peygamber döneminde Regaip kandili olarak kutlamaların yapılmadığı bilinmektedir.Bazı İslam alimleri, bu sebeple Regaip kandili gecesinde özel bir ibadet yapmanın dinde yeni ibadet ihdası anlamına geleceğini vurgulamıştır. Resûl-i Ekrem tarafından genel olarak bid‘atların yasaklanmasının yanı sıra (Buhârî, “Ṣulḥ”, 5) cuma günü ve gecesi özel bir ibadet yapılmasının da yasaklandığını (Müslim, “Ṣıyâm”, 147, 148) öne süren alimler, bu yüzden Regaip günü ve gecesinde ibadet yapmanın sakıncalı olduğunu belirtmiştir. Kur’an’da Regaip Kandili Geçiyor Mu?Regaip kelimesi Kur’an’da doğrudan regaip şeklinde geçmemektedir. Fakat “reğabe” adından türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur’an’da sekiz farklı yerde geçmekle birlikte “reğabe”nin ifade ettiği anlamda kullanılmıştır. Türkçe terimi olarak regaip karşılığı, kandil olarak adlandırdığımız mübarek gecelerden biridir. Regaip gecesi, Kur’an’da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde gün belirtilmiş olmamasına rağmen oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan Recep ayında bulunmaktadır. Bu yüzden Regaip gecesine saygı duyulması ve bu zamanın faydalı işlerle geçirilmesi önemlidir. Dini kaynaklarda bahsedilen ve tasavvufi eserlerde yer alan Hz. Peygamber’in Regaip gecesinde ana rahmine düştüğü ve Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaip namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu gibi rivayetlerin asılsız olduğu İslam alimleri tarafından vurgulanmıştır. Bununla birlikte isrâ ve mi‘rac olayının Regaib gecesi meydana geldiğine dair rivayetin de aslı bulunmamaktadır (İbn Kesîr, III, 109; Bedreddin el-Aynî, IV, 39).Regaip Kandilinin Önemi Nedir?Regaip kandilinin İslam aleminde önemi, hicri takvime göre yedinci ay olan Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece olmuştur. Bilindiği üzere Recep ayı, Müslümanlar arasında kutsal olarak kabul edilen 3 ayların ilk ayıdır. Bu mübarek zamanın başlangıcını gösteren ilk Cuma gecesi de Regaip kandili olduğu için önem taşımaktadır. İslam aleminde Bu mübarek olarak görülen gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir. Hz. Peygamberimiz (s.a.v) Recep ayına girdiği zaman “Allahım Recep ve Şaban'ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayını bize mübarek eyle (Ramazan'a kavuştur) " diye dua etmişlerdir. Regaip Kandilinde Oruç Tutulur Mu?Regaip kandilinde oruç tutmak farz değildir. Müslümanlar için mübarek olarak kabul edilen üç ayların (Recep, Şaban, Ramazan) sadece Ramazan ayı boyunca oruç tutulması farz kılınmıştır. Öte yandan dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur’an okumanın ve çeşitli hayırlar yaparak Allah’a yaklaşmaya çalışmanın dinen sakıncası olmadığını söyleyen İslam alemleri de bulunmaktadır. Bu yüzden Allah’a dua ve niyazda bulunmanın öneminden bahseden alimler için bu önemli gecede nafile ibadet olarak oruç tutulabileceğini söylemektedir.Regaip kandili nedir: Regaip anlamı ne demek?

İslam Alimlerine Göre Regaip Kandili



Regaip gecesi hakkında özellikle tasavvufi kaynaklarda asılsız olduğu belirtilen pek çok rivayet bulunmaktadır. Hz. Peygamber’in Regaip gecesinde ana rahmine düştüğü, Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaip namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak İbnü’l-Cevzî, Regaib orucu ve namazıyla ilgili hadisin Zâhid Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Abdullah b. Hüseyin b. Cehdam (ö. 414/1024) tarafından uydurulduğunu ve hadisin başka hiçbir kaynakta geçmediğini belirtir.

İslam alimlerinin büyük bir kısmı Hz. Peygamber, sahâbe ve tâbiîn dönemlerinde Regaip kandilinin bilinmediğini belirtmektedir. Çok önceden beri devam eden ve günümüzde de aynı şekilde süregelen kandil geceleri kutlanmasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını söylemektedir. Bunun yanı sıra bazı İslam alimleri de dinî duyguların yoğun biçimde yaşandığı Regaip kandili gibi geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın ve Kur’an okumanın dinen bir sakıncası olmadığını belirtmektedir.

Regaip kandili orucu var mı? Regaip kandili orucu ile ilgili olarak İslam aleminde önemli hadislerin araştırıldığı görülmektedir. İbnü’l-Cevzî, Regaip orucu ve namazıyla ilgili hadisin Zâhid Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Abdullah b. Hüseyin b. Cehdam (ö. 414/1024) tarafından uydurulduğunu ve hadisin başka hiçbir kaynakta geçmediğini belirtir. Bununla birlikte İslam aleminde büyük önem taşıyan gün ve olaylardan isra ve mi’rac olaylarının regaip gecesi geldiğine dair rivayetlerin de aslı bulunmamaktadır. (İbn Kesîr, III, 109; Bedreddin el-Aynî, IV, 39).Regaip Kandilinin ÖnemiRegaip kandilinin anlamı ve önemi, Müslümanlar açısından saygı duyulması ve faydalı bir şekilde geçirilmesine özen gösterilmesi gereken bir geceyi ifade etmektedir. Kur’an’da haram aylara saygı gösterilmesi emri vardır. Ancak Kur’an-ı Kerim’de haram aylar olarak belirtilen zamanlarda her Müslümanın mutlaka yapması gereken belirli ve zorunlu görevler yoktur. Fakat İslamın beş şartından birisi olan Hac ibadeti Haram aylardan biri olan Zi'l-Hicce ayında yerine getirilmektedir. Hac ibadetini yapacak kişilerin, hac ayları içerisinde ihrama girerek hacca başlaması gerekir.Regaip kandili ise diğer kandillerden farklı oluşu, Receb ayında bulunması ve bunun yanı sıra Cuma gecesine denk gelişinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca Receb ayının önemli olması, Regaip kandili ile Mirac kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasından gelmektedir. İslam alimleri ve Kur’an’a göre bu günler ve geceler, Müslümanlar olarak kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.Regaip Kandilinde Özel İbadetler Ne Zaman Çıktı?Regaip kandilinde özel ibadetlerin ortaya çıkışı, 9. ve 10. yüzyıllara dayanmaktadır. Bu gecenin ilk defa kandil olarak kutlanması Kudüs’te 448 (1056), Bağdat’ta 480 (1087) yılında başlanmıştır. İslam alimlerinden Gazzâlî de bütün Kudüs halkının bu geceyi ihya ettiğini söylemiştir (İḥyâʾ, I, 203). Önde gelen İslam alimlerinin büyük bir kısmı Hz. Peygamber, sahâbe ve tâbiîn dönemlerinde Regaib kandilinin bilinmediğini, kandil geceleri kutlanmasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını söylemektedir. Dolayısıyla bu gecelerde özel bir ibadet yapmanın, dinde yeni ibadet ihdası anlamına geleceğini vurgulamaktadır. İslam Alimlerine Göre Regaip KandiliÖnemli İslam alimlerine göre Regaip kandili, faziletli gecelerden sayılmaktadır. Bazı alimler Resûl-i Ekrem tarafından genel olarak bid‘atların yasaklanmasının yanı sıra (Buhârî, “Ṣulḥ”, 5) cuma günü ve gecesi özel bir ibadet yapılmasının da yasaklandığını (Müslim, “Ṣıyâm”, 147, 148) belirtmektedir. Bu yüzden Regaib günü ve gecesinde muayyen ibadetler yapmanın dinen sakıncalı olduğunu belirtmiştir.Bazı İslam alimleri ise genel anlamda Receb ayının faziletli ve hadislerde önem verilen bir ay olması dolayısıyla, Regaib’in de faziletli gecelerden sayılacağını vurgulamaktadır. Müslüman dünyasında özel zamanlar olarak bilinen, dini duyguların yoğun biçimde yaşandığı bu geceleri vesile ederek kazâ ve nâfile namaz kılmanın, Kur’an okumanın, çeşitli hayırlar yaparak Allah’a yaklaşmaya çalışmanın dinen bir sakıncası olmayacağını ifade etmişlerdir.Regaip Kandilinde Yapılacak İbadetlerRegaip kandilinde yapılacak ibadetler olarak İslam alimlerinin çeşitli görüşleri bulunmaktadır. Genel olarak dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaip kandili de Receb ayında yer aldığı için, üç aylar olarak anılan rahmeti, bereketi ve mağfireti bol olan manevi bir dönemin verimli geçirilmesi tavsiye edilmektedir.

Regaip Kandili Kur'an'da geçiyor mu ve Regaip kandilinin önemine dair tüm detayları bu yazımızda sizlerle paylaştık.