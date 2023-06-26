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Müftü atamaları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 5 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi. Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun yerine Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Denizli Müftülüğüne Tokat Müftüsü Abdullah Pamuklu, Mardin Müftüsü Ali Hayri Çelik atandı. İşte Resmi Gazete yeni müftü atama kararları.

09:50 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Resmi Gazete müftü atamaları listesi

Resmi Gazete müftü atamaları listesi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 5 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 12 ile müftü atandı.

Resmi Gazete müftü atamaları listesi

Buna göre, görevden alınan Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun yerine Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Kütahya Müftülüğüne Iğdır Müftüsü İrfan Açık, Iğdır Müftülüğüne Zahit Demirel, Ardahan Müftülüğüne Adem Karadeniz, Denizli Müftülüğüne Tokat Müftüsü Abdullah Pamuklu, Tokat Müftülüğüne Esat Yapıcı, Manisa Müftülüğüne Çanakkale Müftüsü Şükrü Kabukçu, Çanakkale Müftülüğüne Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç, Kastamonu Müftülüğüne Bekir Derin, Siirt Müftülüğüne Şakir Pinal, Mardin Müftülüğüne Burdur Müftüsü Enver Türkmen, Burdur Müftülüğüne Mardin Müftüsü Ali Hayri Çelik atandı.



#resmi gazete
#müftü ataması
#Cumhurbaşkanlığı atama kararları
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