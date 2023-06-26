Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Erol Ayyıldız 1966 yılında doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Ayyıldız, 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Ayyıldız, 18 Haziran 2020 tarihinde Eskişehir Valisi olarak göreve başladı. Peki Erol Ayyıldız kimdir? Erol Ayyıldız aslen nereli, nerede ve hangi görevlerde bulundu? İşte Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız’ın hayatı, biyografisi.