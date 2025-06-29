Bir süredir tedavi altında olan efsane spor spikeri Sabri Ugan'ın vefatı tüm sevenlerini derinden etkiledi. Sabri Ugan'ın özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarındaki akıllara kazınan anlatımı futbolseverlerin hafızalarına yer alıyor. Peki usta spiker Sabri Ugan kimdir, aslen nereli ve kaç yaşındadır? Sabri Ugan hastalığı neydi? İşte tüm bilgiler.





SABRİ UGAN'IN HASTALIĞI NEYDİ, ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Spor spikeri Sabri Ugan, 62 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Ugan, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sabri Ugan, 17 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kanser teşhisi nedeniyle tedavi gördüğünü duyurmuştu.





Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri ile futbol camiasından birçok isim, Ugan'ın vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı paylaştı. Sabri Ugan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Star TV'de ekranlara geldiği dönemde maç anlatımıyla futbolseverlerin hafızasına kazınmıştı.

SABRİ UGAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

Türk spor medyasının unutulmaz seslerinden Sabri Ugan, 1963 yılında Sakarya’da dünyaya geldi. Spikerlik kariyerine geçmeden önce gazetecilik yapan Ugan, mesleğe 1985 yılında Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak adım attı. 1991’de spor müdürlüğüne yükselen Ugan, bu süreçte Sakaryaspor maçlarını anlatarak spikerlik yolculuğuna başladı.





Sahaya ve mikrofona olan yeteneği kısa sürede fark edilen Ugan, önce Kanal 6’ya editör olarak transfer oldu, ardından Star TV’ye geçerek adını geniş kitlelere duyurdu. Star TV ekranlarında Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını seslendiren deneyimli spiker, özellikle Türk takımlarının Avrupa’daki kritik mücadelelerinde gösterdiği anlatım performansıyla büyük beğeni topladı.

Sadece futbol değil, basketbol ve voleybol gibi branşlarda da görev alan Ugan, yıllar içinde birçok farklı medya kuruluşunda çalıştı. Aynı zamanda yazarlık da yapan Ugan, milli futbolcu Arda Turan’ın hayatını konu alan “Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan” isimli biyografi kitabına imza attı. Sabri Ugan, 2025 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.





Bakan Bak, Sabri Ugan için taziye mesajı yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tedavi gördüğü hastanede vefat eden spor spikeri Sabri Ugan için başsağlığı mesajı yayımladı.



