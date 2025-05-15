Sağlık Bakanlığı 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura başvurusu nasıl yapılır? Kimler katılabilir ve şartlar neler? İşte başvuru tarihleri

Daha önce DHY ile atanmasına rağmen görevine başlamayanlar ya da hizmetini tamamlamadan görevinden ayrılanlar ise 28 Mayıs 2025 saat 18.00’e kadar dilekçe ile başvurarak kuraya katılabilecek. Başvurular elden ya da kargo yoluyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bulunan Genel Evrak Şubesi’ne ulaştırılmak zorunda.