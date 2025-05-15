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Sağlık Bakanlığı 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura başvurusu nasıl yapılır? Kimler katılabilir ve şartlar neler? İşte başvuru tarihleri

Sağlık Bakanlığı 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura başvurusu nasıl yapılır? Kimler katılabilir ve şartlar neler? İşte başvuru tarihleri

18:3315/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
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123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura ilanı yayımlandı
123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura ilanı yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında başvuru sürecini başlattı. Tıp fakültesi mezunu tabipler ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabipler, diplomaları ve tescil belgeleri 29 Mayıs 2025 tarihine kadar Bakanlığa ulaştığı takdirde kuraya dahil edilecek. Peki başvurular nasıl yapılacak? Kimler katılabilir ve şartlar nedir? İşte tüm bilgiler.

Sağlık Bakanlığı, 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası ilanı yayımlandı.


SAĞLIK BAKANLIĞI 123. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI İLANI

Daha önce DHY ile atanmasına rağmen görevine başlamayanlar ya da hizmetini tamamlamadan görevinden ayrılanlar ise 28 Mayıs 2025 saat 18.00’e kadar dilekçe ile başvurarak kuraya katılabilecek. Başvurular elden ya da kargo yoluyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bulunan Genel Evrak Şubesi’ne ulaştırılmak zorunda.


Kuraya alınan hekimlerin isim listesi ve ilan metni, 2 Haziran 2025 tarihinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yayımlanacak. Eş durumu ya da sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği talepleri ise 2-4 Haziran 2025 tarihleri arasında Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alınacak.

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Sağlık Bakanlığı 123. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura başvurusu nasıl yapılır? Kimler katılabilir ve şartlar neler? İşte başvuru tarihleri