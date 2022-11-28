Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığının 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU ÖSYM'NİN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığının 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel yerleştirmesi için aday tercih başvuruları 30 Kasım Çarşamba günü başlıyor. Başvuru süreci 5 Aralık'ta saat 23.59'da sona erecek.

Yayımlanan yazılı açıklamaya göre Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

REKLAM

Sağlık Bakanlığı personel alımı için işlemler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU

SAĞLIK BAKANLIĞI ALIM YAPILACAK KADROLAR

Biyolog 27 (Lisans)

Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans)

Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans)

Diyetisyen 245 (Lisans)

Ebe 1.470 (Lisans)

Fizyoterapist 490 (Lisans)

Hemşire 833 (Ortaöğretim) 4.998 (Lisans)

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans)

Odyolog 25 (Lisans)

Perfüzyonist 25 (Lisans)

Psikolog 245 (Lisans)

REKLAM

Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans)

Sağlık Teknisyeni (Anestezi) 79 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) 15 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) 520 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) 69 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknisyeni (Röntgen) 89 (Ortaöğretim)

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) 23 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) 304 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Ameliyat) 147 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Anestezi) 460 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) 83 (Ön Lisans)

REKLAM

Sağlık Teknikeri (Diş Protez) 98 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Diyaliz) 126 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Eczane) 196 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Elektoronörofizyoloji) 25 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) 490 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) 177 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) 1.098 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi) 49 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 421 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Odyometri) 114 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Optisyen) 20 (Ön Lisans)

REKLAM

Sağlık Teknikeri (Ortopedi) 129 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) 49 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Podolog) 20 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) 27 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Röntgen) 499 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Tıbbı Sekreter) 15.537 (Ön Lisans)

Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım Teknikeri) 490 (Ön Lisans)

Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans)

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

REKLAM