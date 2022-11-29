Sağlık Bakanlığı personel alımı Samsun kontenjan dağılımı

Sağlık Bakanlığının 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı Samsun kontenjan dağılımı

Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere 6 büro personeli, 1 çocuk gelişimcisi, 2 diyetisyen, 5 ebe, 10 fizyoterapist, 80 hemşire, 1 ergoterapist, 5 psikolog, sağlık memuru alımı çerçevesinde 7 anestezi, 1 çevre sağlığı, 1 diş teknisyeni, 1 ilk ve acil yardım, 4 laboratuvar, 12 röntgen, 258 tıbbı sekreter, 5 ağız ve diş sağlığı, 2 ameliyat, 1 diyaliz, 4 eczane, 7 evde bakım, 3 fizik tedavi, 14 ilk ve acil yardım, 1 sosyal çalışmacı, 8 şoför, 11 yaşlı bakım sağlık teknikeri, 2 bilgisayar mühendisi, 4 biyomedikal mühendisi, 1 çevre mühendisi ve 1 endüstri mühendisi toplamda 462 sözleşmeli personel alacak.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvurusu nereden yapılacak?

Sözleşmeli personel alımı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile yapılacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman?

Adaylar tercihlerini 30 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

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Sağlık Bakanlığı Samsun'da ne kadar işçi alımı yapacak?

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 8 bilgisayar sistem kurulum, bakım ve arıza giderme elamanı, 3 boyacı, 189 temizlik görevlisi, 11 hasta karşılama ve yönlendirme personeli, 2 marangoz, 22 hastane klinik destek elemanı, 3 biyomedikal cihaz teknolojileri, 75 güvenlik görevlisi ve 3 elektrik personeli alınacak.

Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımları ne zaman kadar yapılacak?

28 Kasım günü başlayan Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 2 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl, nereden yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 2 Aralık tarihine kadar esube,iskur.gov.tr internet sitesi adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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