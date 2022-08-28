Sağlık çalışana ek ödeme ne zaman? Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliği

Sağlık çalışanlarının dört gözle beklediği Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Karara ilişkin bir müjde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Koca, Hekim ve hekim dışı teşvik havuzu ayrıldığını duyurdu. Peki sağlık çalışanına ek ödeme ne zaman, ek ödemeler kimlere verilecek?

Sağlık çalışanlarının özlük haklarını ve ek ödemelerini iyileştiren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra düzenlemenin detaylarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına ek ödemelerin her ayın 15'inde yapılacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığı ek ödemeler kime verilecek?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme kimlere verilecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ek ödemenin kime verileceğini, ek ödemeden kimlerin yararlanacağına ilişkin de müjdeyi veri. Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

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“Hekim ve hekim dışı teşvik havuzu ayrıldı. Hekim dışı sağlık çalışanları teşvik ödemelerini kendileri için ayrılan havuzdan alacak. Artık sabitin de, taban ek ödemenin de bütçeleri ayrı. Teşvik ödeme havuzunda her hizmetin bir değeri var. Teşvik ödemesinden mahsuplaşma yok. Her işlemin bir karşılığı var. Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak. Mahsuplaşma uygulamada kaldırıldı. Yönetmelikteki yeri teknik bir husustan ibarettir.”

Sağlık Bakanlığı ek ödeme tarihi

Sağlık personeline ek ödeme ne zaman yapılacak?

Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük haklarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakan Koca "Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. “Yönetmelik dili” hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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Sağlık çalışanlarına ne kadar ek ödeme verilecek?

Binlerce sağlık çalışanı alacakları ek ödemenin ne kadar olduğunu merak ediyor. Merak edilen soruları Sağlık-Sen Başkanı Semih Durmuş bir televizyon kanalının canlı yayınında yanıtladı.

''Uzman hekim ve üzerine yapılmış olan düzenleme net olarak 10 bin liraya tekabül ediyor. Aynı düzenlemeyle beraber asistan arkadaşlarımızın 7 bin 500 liraya yakın bir ilave ücretleri olacak. Pratisyen hekimlere de yansıması 5 bin lirayı bulacak. Diş hekimleri için de aynı düzenleme geçerli olacak''

'Uygulama ayırt etmeksizin bütün uzman hekimleri kapsıyor. Diş hekimleri de aynı düzenlemeden faydalanıyorlar. Diş hekimleri 5 bin lira uzmanları da 10 bin lira ilave taban ücreti almış olacaklar''

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"Öncelikle aralık ayında yapılan düzenleme bütüncül bir düzenleme değildi. Biz Sağlık-Sen olarak buna itiraz etmiştik. Buradaki düzenleme bir hemşire için 850 liraya, teknikerler için de 500-600 liraya varan bir düzenleme gerçekleştirilmiş oldu.

Sağlık çalışanlarına derece, unvan ve kademelerine göre; 400 liradan başlayarak 10 bin liraya kadar gidebilecek ek ödeme yapılacak”

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