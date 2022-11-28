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Sağlık Teknikeri atamaları başladı! Kadro dağılımı nasıl, hangi branşa kaç kişi alınacak?

ÖSYM, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme için tercih kılavuzu yayımlandı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı ilanına yönelik detaylar Resmi Gazete’de de yayınlandı. Başvuru işlemleri 30 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kılavuza göre birçok farklı alanda Sağlık Teknikeri alımı yapılacak. Önlisans mezunu Sağlık Teknikeri alımı için tercihler ne zaman, nasıl yapılacak? Hangi kadrolara Sağlık Teknikeri alınacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık teknikeri atama tercihleri 2022: ÖSYM Sağlık Bakanlığı alımı tercih kılavuzuna göre sağlık teknikeri alımı!
Sağlık teknikeri atama

Sağlık Bakanlığı personel alımı için tercih süreci ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasının ardından başladı. Yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığının 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel yerleştirmesi için aday tercih başvuru sürecinin nasıl işleyeceğine yönelik bilgilere yer verildi. Peki, Sağlık Bakanlığı sağlık teknikeri tercihleri ne zaman?

SAĞLIK TEKNİKERİ ALIMI İÇİN TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

SAĞLIK TEKNİKERİ TECİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu’nda kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ ALIM YAPILACAK KADROLAR

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman yapılacak?
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Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri ne zaman yapılacak?
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