Sağlık Teknikeri atamaları başladı! Kadro dağılımı nasıl, hangi branşa kaç kişi alınacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için tercih süreci ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasının ardından başladı. Yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığının 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel yerleştirmesi için aday tercih başvuru sürecinin nasıl işleyeceğine yönelik bilgilere yer verildi. Peki, Sağlık Bakanlığı sağlık teknikeri tercihleri ne zaman?

SAĞLIK TEKNİKERİ ALIMI İÇİN TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 30 Kasım 2022 tarihinde saat 14.00'te başlayacak; 5 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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SAĞLIK TEKNİKERİ TECİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu’nda kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ ALIM YAPILACAK KADROLAR