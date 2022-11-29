Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım (Paramedik) alımı kontenjanları, KPSS atanma puanı nedir?

Sağlık Bakanlığının 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sözleşmeli personel alımı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile yapılacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım alımı başvuruları ne zaman?

Adaylar tercihlerini 30 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

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Sağlık Bakanlığı alımı Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım kontenjanları

KPSS-2022/11 tercih kılavuzuna göre, Sağlık Bakanlığı atama yapılacak sözleşmeli sağlık personeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına göre, ortaöğretim mezunu 520 Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım alımı olacak.

Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım KPSS Atama Taban Puanları 2022

Sağlık Bakanlığı 2022/5 yılında yaptığı Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım alımlarda oluşan taban puan 77,76451 olurken tavan puan ise 94,25181 puan olmuştur.

KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve Ek Büyük Puanlar (Ortaöğretim) için tıklayın

Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım Ne Demek?

Paramedik, diğer adı ile Acil Tıp Teknikeri, acil tıbbi durumlarda hasta veya yaralılara bakım yapan meslek grubuna verilen unvandır. Paramedik, acil durum çağrılarına cevap vermek, tıbbi hizmetler yapmak ve hastaları tıbbi tesislere taşımakla yükümlüdür.

Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Zamanında müdahale ile yaşam kurtarmayı hedefleyen paramedik mesleği stresli iş grupları içerisinde yer alır. Paramediklerin sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir,

Kaza, yaralanma, hayati tehlike içeren hastalık durumlarında acil tedavi sağlamak,

Doğru hasta taşıma tekniklerini kullanmak ve kırık gibi durumlarda stabilizasyonu sağlamak,

Hastaları bir sağlık kuruluşuna nakletmek ve nakil sırasında tedaviyi sürdürmek,

Hastane personeline, hasta durumu ve tedavi bilgisini aktarmak,

Hastanelerde ve diğer sağlık tesislerinde hasta bakımının sağlanmasına yardımcı olmak,

EKG okuyabilmek,

Kanamayı durdurmak,

Travma durumlarında stabilizasyonu sağlayarak hastayı nakle hazır hale getirmek,

Acil doğum halinde doğuma destek olmak.

Paramedik Olma Şartları Nelerdir?

Üniversitelerin 2 yıllık, İlk ve Acil Yardım Paramedik (ATT) Bölümünden mezun olan bireyler bazı şartları yerine getirmek suretiyle paramedik olmaya hak kazanırlar. Söz konusu şartlar şu başlıklar altında toplanabilir;

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Sürücü belgesi almaya engeli olmamak,

Ruh sağlığının yerinde olduğuna dair belge almış olmak,

Kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış, 23 yaşından gün almamış olmak,

Kadınlar için 1.60, erkekler için 1.65 cm boyundan kısa olmamak,

Sedyeyi çalışma arkadaşı ile taşıyabilecek fiziki yeterliliğe sahip olmak.

Paramediklerde Olması Gereken Özellikler

Özel Hastaneler ve Devlet Hastanelerin ambulans servislerinde çalışabilen paramediklerde aranan nitelikler şunlardır;

Hızlı karar verme ve sakin kalma yeteneğine sahip olmak,

Hastalar ve yakınları ile etkili iletişim kurmak,

Fiziksel güç seviyesine uygunluk,

Araç seyir yetkinliğine sahip olmak.

Acil Tıp Teknisyeni Maaşı 2022

İlk ve acil yardım maaşları ise yeni başlayan 3+1'li bir ilk ve acil yardım teknikeri ortalama 10.500 ile 12.500 lira arasında maaş almaktadır. 10 yıl deneyimi olan bir ilk ve acil yardım teknikeri ise en az 10.780 lira maaş alabilmektedir.