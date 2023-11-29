Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un, yeni telefonu Galaxy S24 Ultra hakkında ortaya atılan iddialar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarımı ve görüntüsü sızan telefonun yapay zekâ destekli olacağı iddiaları gündemde yer aldı. Samsung’un yakın bir zamanda düzenleyeceği etkinlikle tanıtacağı Galaxy S24 Ultra’nın özellikleri ise şimdiden merak konusu. Peki, Samsung Galaxy S24 özellikleri neler, ne zaman tanıtılacak? İşte detaylar.

SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA NE ZAMAN TANITILACAK, ÖN SİPARİŞLER NE ZAMAN?

Samsung Galaxy S24 serisi yapılan bir paylaşıma göre resmi olarak 17 Ocak 2024 tarihinde ABD merkezli olarak lanse edilecek. Telefonlar belirli pazarlarda 18 Ocak 2024 tarihinde ön siparişe açılacak, ön sipariş yapanlara teslimatlar ise 26 Ocak 2024 tarihinde başlayacak. Modellerin stoktan herkese satışı ise aktarıldığı kadarıyla 30 Ocak 2024 tarihinde olacak.

SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU MU?

S24 Ultra’nın titanyum kasa ile gelmesi bekleniyor. 2500 nite kadar parlaklığa ulaşan 6.8 inç ekrana sahip olacak telefon, kalbinde özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 3 işlemci taşıyacak. 12GB ve 16GB RAM, 1TB’a kadar depolama alanı seçenekleriyle geleceği söyleniyor.

Samsung S24 Ultra, S23 Ultra’ya kıyasla biraz daha yeni sensöre sahip 200MP ana kameraya sahip olacak. 200MP birincil kameraya 12MP ultra geniş kamera, 3x potik zoom yapabilen 10MP telefoto kamera ve 5x optik zoom yapabilen 50MP telefoto kamera eşlik edecek. Öndeki kamera 12MP. Birçok yapay zeka ve üretken yapay zeka özelliğiyle donatılması beklenen telefon, 45w hızlı şarj, 15w kablosuz şarj ve 4.5w ters kablosuz şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alacak.

Bağlanabilirlik açısından, Samsung S24 Ultra’nın telefonun hiç çekmediği bölgelerde acil durumda mesaj göndermek ve almak için kullanılabilen çift yönlü uydu iletişim sistemine de sahip olması bekleniyor. Elbette WiFi 7, Bluetooth 5.4 gibi en yeni bağlantı teknolojileri ile gelecek. Android 14 tabanlı One UI 6 ile gelmesi beklenen telefon, en az dört büyük Android güncellemesi alacak.

SAMSUNG GALAXY S24 İLE YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNE ADIM ATIYOR

Galaxy S24 serisi son dönemde daha çok yapay zeka haberleriyle ses getiriyor. Kaçıranlar için Galaxy S24 serisi için geçtiğimiz ay içinde taşıyacakları yapay zeka gücü yüksek işlemcilerin de etkisiyle şirketin ürettiği en akıllı telefonlar olacak iddiası ortaya atıldı.

Bu gelişme, telefonların özellikle üretken yapay zeka üzerinden birçok imkan getireceğine işaret ediyordu. OpenAI imzalı ChatGPT ve Google imzalı Bard gibi sohbet botlarının sunduğu bazı özellikleri yerleşik olarak sunacak bilgisi verilen telefonlar, kaynaklara göre yazılanlardan içerik (Görsel ya da yazılı) içerik de üretebilecek. Yeni bir paylaşıma göre telefonlar galerideki fotoğrafları tek bir tuşa basılması ile genişletilebilecek.

Sesli yönetiminin ve etkileşimin de çok güçlü olacağı Galaxy S24 serisi, son bilgilere göre taşıdıkları yapay zeka altyapısı ile kullanıcıların sık sık kullandığı uygulamaları ve kullanım tarzlarını analiz ederek, bazı kompleks görevleri otomatik olarak yerine getirebilecek.







