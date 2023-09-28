Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın maçları ve hakemleri TFF tarafından açıklandı. TFF Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre hakemler dijital atamayla belirlendi. Haftanın açılış maçında Samsunspor - Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Maçı Burak Pakkan yönetecek. Peki, Trendyol Süper Lig’de 7. haftanın maçları ve hakemleri kimler? İşte detaylar.