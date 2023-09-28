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Samsunspor yarın Gaziantep FK karşısına çıkacak

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Maçın ayrıntıları belli oldu. Samsunspor- Gaziantep FK maçı saat kaçta, ne zaman oynanacak? Samsunspor- Gaziantep FK muhtemel 11 kadrosu ve ayrıntıları haberimizde.

16:09 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Samsunspor- Gaziantep

Samsunspor- Gaziantep

Ligin ilk 6 haftalık periyodunda ertelenen İstanbulspor maçı haricinde oynadığı 5 maçtan sadece 1 puan alabilen Samsun ekibi, bu maçlarda 4 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.

Samsunspor- Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Ligde son sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, alt sıralardan kurtulmak için Gaziantep FK karşısında galibiyet arayacak.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırması nedeniyle kırmızı-beyazlılarda Gaziantep FK maçında takımın başında antrenör Emre Bayraktar sahaya çıkacak.

Samsun ekibinde sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ve Marc Bola, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.



#FUTBOL
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
#Yılport Samsunspor
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