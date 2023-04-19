Genç yaşlı çocuk demeden binlerce kişi Sarayburnu Limanı'na demirleyen TCG Anadolu'yu görmek için Sarayburnu'na akın etti. Rüzgarlı havaya aldanmadan uzun bekleme sürelerini göze alan vatandaşlar sahil hattında hem balık tuttu hem sıra beklediler. O anlar havadan görüntülendi. Sahil boyunca uzayan kalabalığın en net görüntüsü drona yansıdı. TCG Anadolu, 17-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul'da ziyaret edilebilecek.

Sarayburnu nerde?

Sarayburnu, Türkiye'de Haliç ve Marmara Denizi'ni ayıran bir promontory çeyreğidir. Alan, ünlü Topkapı Sarayı ve Gülhane Parkı'nın bulunduğu yerdir. Sarayburnu, 1985’te UNESCO Dünya Mirası listesine eklenen ve İstanbul’un tarihi bölgelerine dahildir.

Sarayburnu Sahile nasıl gidilir?

Sarayburnu Sahile direkt önünde duran otobüs seferleri mevcut değildir. Sarayburnu Sahile yanından geçen otobüs hatları mevcuttur. Bunlar; 32, 33, 47E, 66, 93, BN1, EM1, EM2 hatlarıdır. Bu otobüs hatlarından indikten sonra kısa bir yürüyüş mesafesinden sonra Gülhane parkına da aulaşabilirsiniz.

Gülhane Parkı’na ve Sarayburnu’na tramvayla gitmek için Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nın Gülhane Durağı’nda inip, çok kısa bir yürüyüşle parka ulaşabilirsiniz.

Marmaray ile Sarayburnu ve Gülhane Parka'na gelmek içinse Sirkeci’ye kadar gelip buradan 5-10 dakikalık bir yürüyüşle ya da tramvayla bir durak giderek yine parka ulaşabilirsiniz. Ya da, Eminönü ya da Karaköy’e kadar deniz yolu ya da otobüs ile gelinip, buradan tramvay hattına geçiş yapılabilir.



