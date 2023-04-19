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TCG Anadolu’da her araca farklı bir bölüm

Türkiye’nin en büyük gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu, 9 farklı ana kısımdan oluşuyor. Bu kısımlar geminin içinde bulunan personel ve operasyonlarda kolaylık olması için özel olarak tasarlandı. 11 güverteden oluşan gemideki hava, kara ve deniz araçları her an göreve hazır olacak şekilde konumlandırıldı. Aynı zamanda geminin havuz kısmında yer alan tahta kısımlar da özel olarak üretilen ‘teak ağacından’ yapıldı.

Canberk Doğan
11:52 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TCG Anadolu

TCG Anadolu

Pek çok özelliği ile rakiplerini geride bırakan TCG Anadolu, yakıt kullanımı ile de büyük avantaja sahip. Gemi, yakıt ikmali yapmaksızın tek seferde ekonomik süratle 16 bin 700 km (9000 mil) gidebiliyor. Yani TCG Anadolu, Türkiye’den Japonya’ya veya Avustralya’ya tek seferde ulaşabiliyor.

9 ANA KISIMDAN OLUŞUYOR

TCG Anadolu genel güverte yerleşimi olarak 9 ana kısımdan oluşuyor. Hava, kara, deniz araçları için farklı bölümler bulunuyor. Geminin en üst noktasını bütün kontrollerin gerçekleştiği komuta kontrol alanı bulunuyor. Bir alt katında hem başta hem de kıçta iki asansör bulunuyor. Hava araçları gerektiğinde bu asansörlerden hangarlara alınabiliyor. Uçuş güvertesinde helikopterlerin alındığı içinde bulunduğu hangar bulunuyor. Buranın en üst sektöründe ise amfibi harekâtta veya görev verilen diğer harekâtlarda kullanılmak üzere hafif araçlar, hafif araç güvertesinde bulunuyor.Hafif araç güvertesinin altında ise iki tane ameliyathaneyi barındıran gemi hastanesi, kan bankası, diş tedavi bölümü, 30 kişilik yatakhane bulunuyor. Hastanenin alt katında amfibi harekât kapsamında kullanılan ağır araç güvertesi bulunuyor. Bu kısımda tanklar, ZAHA gibi araçlar bulunuyor. Ağır araç güvertesinin kıç bölümünde ise havuz olarak da bilinen mekanize çıkarma araçlarının konumlandığı bölüm yer alıyor.

HAVUZUN TAHTASI DA ÖZEL

Her parçası özel ve ince işçilikle üretilen TCG Anadolu’nun havuz kısmında mekanize çıkarma gemilerinin altında bulunan tahtalar da özel olarak yapıldı. Teak ağacından yapılan tahtalar, ağır, sağlam ve dayanıklı olması nedeniyle geminin havuz kısmının uzun süre bozulmadan kalmasını ve yüksek ağırlıkların taşınmasını sağlayacak. Yapılacak olan bir kara operasyonunda havuzda bulunan mekanize çıkarma araçları ağır ve hafif kara araçlarını yüklenerek karaya yakın bir noktaya gidebilecek.



#TCG Anadolu
#SİHA gemisi
#Türkiye
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