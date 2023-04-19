TCG Anadolu’da her araca farklı bir bölüm

Pek çok özelliği ile rakiplerini geride bırakan TCG Anadolu, yakıt kullanımı ile de büyük avantaja sahip. Gemi, yakıt ikmali yapmaksızın tek seferde ekonomik süratle 16 bin 700 km (9000 mil) gidebiliyor. Yani TCG Anadolu, Türkiye’den Japonya’ya veya Avustralya’ya tek seferde ulaşabiliyor.

TCG Anadolu genel güverte yerleşimi olarak 9 ana kısımdan oluşuyor. Hava, kara, deniz araçları için farklı bölümler bulunuyor. Geminin en üst noktasını bütün kontrollerin gerçekleştiği komuta kontrol alanı bulunuyor. Bir alt katında hem başta hem de kıçta iki asansör bulunuyor. Hava araçları gerektiğinde bu asansörlerden hangarlara alınabiliyor. Uçuş güvertesinde helikopterlerin alındığı içinde bulunduğu hangar bulunuyor. Buranın en üst sektöründe ise amfibi harekâtta veya görev verilen diğer harekâtlarda kullanılmak üzere hafif araçlar, hafif araç güvertesinde bulunuyor.Hafif araç güvertesinin altında ise iki tane ameliyathaneyi barındıran gemi hastanesi, kan bankası, diş tedavi bölümü, 30 kişilik yatakhane bulunuyor. Hastanenin alt katında amfibi harekât kapsamında kullanılan ağır araç güvertesi bulunuyor. Bu kısımda tanklar, ZAHA gibi araçlar bulunuyor. Ağır araç güvertesinin kıç bölümünde ise havuz olarak da bilinen mekanize çıkarma araçlarının konumlandığı bölüm yer alıyor.