Sarıyer Seçim Sonuçları 2024

Sarıyer yerel seçim sonuçları , 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. İstanbul’un ilçelerinden biri olan Sarıyer’de belediyeyi kim kazandı, Sarıyer belediye başkanı kim oldu? Sarıyer hangi partide? soruları 259.165 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından 2024 yerel seçim nedeniyle sorgulanmakta. İşte İstanbul Sarıyer yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

SARIYER YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Sarıyer 2024 seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Sarıyer belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

SARIYER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

Hüseyin Coşkun AK Parti

Mustafa Oktay Aksu CHP

İbrahim Temur İYİ Parti

Ahmet Gözcü SP

Alaeddin Pınarbaşı DSP

İsmet Temel YRP

YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

Hüseyin Coşkun kimdir?

Aslen Sivas Koyulhisarlı olan Hüseyin Coşkun, 1978'de Sarıyer'de dünyaya geldi.

Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamlayan Coşkun, 2003'te AK Parti Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasete atıldı. Coşkun, 2009-2011 ve 2011-2012 yılları arasında AK Parti Sarıyer İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Mustafa Oktay Aksu kimdir?

Mustafa Oktay Aksu, 1966'da Ordu'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olan Aksu, CHP Sarıyer İlçe Meclis Üyeliği, İBB Meclis Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve Kartal Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili adayı olan Aksu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Şükrü Genç kimdir?

Şükrü Genç, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1954'te doğdu. Genç, ilk öğrenimini Şair Nigar İlkokulunda, orta öğrenimini Emirgan Ortaokulunda, lise öğrenimini ise Kabataş Erkek Lisesinde tamamladı.

Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümüne devam eden Genç, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Bölümünden mezun oldu. Yurt dışında şantiye şefliği ve proje müdürlüğü görevlerinde bulunan Genç, Türkiye'ye döndükten sonra özel sektörde çalışmasının ardından 1989'da kendi şirketini kurdu. Genç ayrıca, iş hayatının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu. Siyasete 1988 yılında başlayan Şükrü Genç, CHP'de üyelik, ilçe-il-kurultay delegeliği ile 1994–1999 yıllarında Sarıyer Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. Şükrü Genç, 2009, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Sarıyer Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babası olan Şükrü Genç, 5 torun sahibi. 2009'dan bu yana AK Parti Sarıyer Belediye Meclis Üyesi ve İBB Meclis Üyesi olarak hizmet veren Coşkun, evli ve 3 çocuk babasıdır.

SARIYER BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Sarıyer seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’nin adayı Şükrü Genç %56 oy oranı ile Sarıyer belediye başkanı seçilmişti.

SARIYER’DE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI? SARIYER OY ORANI

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Sarıyer’de partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

CHP %56

AK Parti %41,5

SP %1

Sarıyer hakkında genel bilgiler

Sarıyer, İstanbul'un en kuzeydeki ilçelerinden biri olup, Boğaziçi'nin kuzey kısmında yer alır. Hem Boğaz'ın hem de Karadeniz'in kıyısında bulunan Sarıyer, İstanbul'un yeşil alanları, tarihi yalıları, balıkçı köyleri ve lüks konutlarıyla ünlüdür. Şehrin en yeşil ilçelerinden biri olan Sarıyer, Belgrad Ormanı'na ve İstanbul'un en büyük üçüncü parkı olan Emirgan Korusu'na ev sahipliği yapar. İşte Sarıyer hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Sarıyer, İstanbul Boğazı'nın kuzey ucunda yer alır ve doğusunda Boğaziçi, batısında ise Karadeniz bulunur. İlçenin kuzeyindeki ormanlık alanlar ve kıyı şeridi, şehrin stresinden uzaklaşıp doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için idealdir. Sarıyer, İstanbul'un genelinde görülen ılıman iklim özelliklerini taşır; yazları sıcak ve nemli, kışları soğuk ve yağışlı geçer.

Ekonomi ve Sosyal Hayat

Sarıyer, İstanbul'un en zengin ilçelerinden biridir. İlçe, finans sektörü profesyonelleri, sanatçılar ve iş dünyasının önde gelen isimlerine ev sahipliği yapar. Yalıları, lüks konut projeleri ve marinaları ile dikkat çeken Sarıyer, aynı zamanda birçok balık restoranı, kafe ve sosyal tesis ile zengin bir sosyal hayata sahiptir.

Tarih ve Kültür

Sarıyer'in tarihi, Bizans ve Osmanlı dönemlerine kadar uzanır. Rumelihisarı, tarihi yalılar ve Sadberk Hanım Müzesi gibi önemli tarihi yapılar, ilçenin kültürel mirasını oluşturur. Sarıyer, aynı zamanda İstanbul'un geleneksel balıkçılık kültürünü de yaşatan bölgelerden biridir.

Turizm

Sarıyer, İstanbulluların ve turistlerin uğrak noktalarından biridir. Belgrad Ormanı, doğa yürüyüşleri, piknik ve bisiklet sürmek için ideal bir alandır. Emirgan Korusu, lale zamanında ziyaretçileri büyüler. Rumelihisarı, boğazın tarihine tanıklık eden önemli bir noktadır. Ayrıca, Kilyos plajları yaz aylarında deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler için popülerdir.

Yemek Kültürü

Sarıyer böreği, ilçenin en meşhur lezzetlerinden biridir. Ayrıca, Sarıyer'in balık restoranlarında taze balıkların ve deniz ürünlerinin tadına bakmak mümkündür. Boğaz kıyısındaki kafeler ve restoranlar, hem lezzetli yemekler hem de eşsiz manzara sunar.