|
Özgün

Sarız Seçim Sonuçları 2024 - Kayseri Sarız Belediye Başkanı Kim Oldu? 31 Mart Sarız Oy Oranları Sonuçları

Sarız yerel seçim sonuçları 2024 son dakika verileri ile gündemdeki yerini koruyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak Türkiye yerel seçimlerinde vatandaşlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçesi için oy kullanacak. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde il ve ilçe belediye başkan adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtar adayları belirlenecek. Oy verme işlemi sona erdiğinde YSK Türkiye, Kayseri Sarız ilçesindeki oy sonuçlarını açıklayacak.

16:53 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 17:01 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Sarız Seçim Sonuçları 2024
Sarız Seçim Sonuçları 2024

Sarız Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Sarız seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Sarız 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Sarız Seçim Sonuçları 2024

Sarız ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Sarız seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Sarız 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Milliyetçi Hareket Partisi Baki Bayrak - (Kayseri / Sarız)

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Erdem Çelebi - (Kayseri / Sarız)

Saadet Partisi Mehmet Yıldız - (Kayseri / Sarız)

Yeniden Refah Partisi Mustafa Arık - (Kayseri / Sarız)

Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Kurt - (Kayseri / Sarız)

Sarız 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

MHP - Baki Bayrak %52,1

CHP - Ömer Faruk Eroğlu %46,7

SAADET - Muharrem Çelik %0,67

BTP - Şaban Gülmez %0,44

Sarız Hakkında

Kayseri'nin Sarız ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Kayseri iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahip olup, Sultan Marshes gölünün kuzeyinde yer alır. Sarız, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede antik yerleşim alanları ve tarihi eserler bulunmaktadır. Günümüzde, Sarız ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup, Sultan Marshes gibi doğal güzelliklerle birlikte turizm potansiyeline sahiptir.



#Sarız seçim sonuçları
#Sarız yerel seçim sonucu
#Sarız seçim sonuçları 2024
#Sarız oy oranı
#Sarız oy sonuçları
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Arnavutköy seçim sonuçları 2024: Arnavutköy belediye başkanı kim oldu? Seçimi kim kazandı?