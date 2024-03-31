Sarız Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Sarız seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Sarız 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Sarız Seçim Sonuçları 2024

Sarız ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Sarız seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Sarız 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Milliyetçi Hareket Partisi Baki Bayrak - (Kayseri / Sarız)

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Erdem Çelebi - (Kayseri / Sarız)

Saadet Partisi Mehmet Yıldız - (Kayseri / Sarız)

Yeniden Refah Partisi Mustafa Arık - (Kayseri / Sarız)

Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Kurt - (Kayseri / Sarız)

Sarız 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

MHP - Baki Bayrak %52,1

CHP - Ömer Faruk Eroğlu %46,7

SAADET - Muharrem Çelik %0,67

BTP - Şaban Gülmez %0,44

Sarız Hakkında

Kayseri'nin Sarız ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Kayseri iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahip olup, Sultan Marshes gölünün kuzeyinde yer alır. Sarız, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede antik yerleşim alanları ve tarihi eserler bulunmaktadır. Günümüzde, Sarız ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup, Sultan Marshes gibi doğal güzelliklerle birlikte turizm potansiyeline sahiptir.







