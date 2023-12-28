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Sayı makinası bu sefer yenemedi: Mavericks, Luka Doncic'in 39 sayısına rağmen Cavaliers'a 113-110 mağlup oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks evinde Cleveland Cavaliers'ı ağırladı. Luka Doncic'in 39 sayı attığı maçta Mavericks, konuk ettiği Cavaliers'a 113-110 mağlup oldu. Cavaliers'ta, Caris LeVert, 29 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak galibiyette önemli rol oynadı. Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers maç özetini izlemek ve NBA’de gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:47 - 28/12/2023 الخميس
Yeni Şafak
NBA’de Dallas Mavericks, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'a 113-110 mağlup oldu.
NBA’de Dallas Mavericks, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'a 113-110 mağlup oldu.

NBA’de Dallas Mavericks, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'a 113-110 mağlup oldu. Luka Doncic'in 39 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi. Cavaliers'ta LeVert, 29 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers maç özeti haberimizde.

DALLAS MAVERİCKS - CLEVELAND CAVALİERS MAÇ ÖZETİ

NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 92-112

Washington Wizards-Toronto Raptors: 102-132

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 122-144

Houston Rockets-Phoenix Suns: 113-129

Oklahoma City Thunder-New York Knicks: 129-120

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 110-113





#Dallas Mavericks
#Luka Doncic
#Cleveland Cavaliers
#NBA
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