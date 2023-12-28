Sayı makinası bu sefer yenemedi: Mavericks, Luka Doncic'in 39 sayısına rağmen Cavaliers'a 113-110 mağlup oldu

NBA’de Dallas Mavericks, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'a 113-110 mağlup oldu. Luka Doncic'in 39 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi. Cavaliers'ta LeVert, 29 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu. Dallas Mavericks - Cleveland Cavaliers maç özeti haberimizde.
DALLAS MAVERİCKS - CLEVELAND CAVALİERS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 92-112
Washington Wizards-Toronto Raptors: 102-132
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 122-144
Houston Rockets-Phoenix Suns: 113-129
Oklahoma City Thunder-New York Knicks: 129-120
Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 110-113