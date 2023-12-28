Sayı makinası bu sefer yenemedi: Mavericks, Luka Doncic'in 39 sayısına rağmen Cavaliers'a 113-110 mağlup oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı 129-113 mağlup etti. Rockets'ta ise milli basketbolcu Alperen Şengün, 24 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma ile oynadı. Suns'ta Kevin Durant 27 sayı, 10 ribaunt ve 16 asistle kariyerindeki 18. "Triple-double"ını yaptı. Houston Rockets - Phoenix Suns maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.