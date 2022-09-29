HDD ve SSD Nedir? Arasındaki Farklar Nelerdir?

Son birkaç yılda herhangi bir zamanda ultra taşınabilir bir dizüstü bilgisayar satın aldıysanız, birincil önyükleme sürücüsü olarak büyük olasılıkla bir katı hal sürücüsü (SSD) almışsınızdır. Daha hacimli oyun dizüstü bilgisayarları da SSD önyükleme sürücülerine taşınırken, bütçeye uygun makinelerin yalnızca bir alt kümesi hala sabit disk sürücülerini (HDD'ler) tercih ediyor. Önceden oluşturulmuş masaüstü bilgisayarlardaki önyükleme sürücüleri, en ucuz modeller dışında, artık çoğunlukla SSD'lerdir. Bazı durumlarda, bir masaüstü, önyükleme sürücüsü olarak SSD ve daha büyük kapasiteli bir depolama takviyesi olarak HDD ile birlikte gelir.

SDD NEDİR?

SSD veya yarıiletken sürücü, bilgisayarlarda kullanılan bir tür depolama aygıtıdır. Bu depolama ortamı, flash bellekte kalıcı verileri depolar. SSD'ler, bilgisayarlardaki geleneksel sabit disk sürücülerinin (HDD'ler) yerini alır ve bir sabit sürücüyle aynı temel işlevleri yerine getirir. Ancak SSD'ler karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha hızlıdır. SSD ile cihazın işletim sistemi daha hızlı açılır, programlar daha hızlı yüklenir ve dosyalar daha hızlı kaydedilebilir.

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SDD'NİN İŞLEVİ

Geleneksel bir sabit sürücü, aktüatör adı verilen mekanik bir kol üzerinde okuma/yazma kafasına sahip dönen bir diskten oluşur. Bir HDD, verileri manyetik olarak okur ve yazar. Bununla birlikte, manyetik özellikler mekanik arızalara yol açabilir.

Karşılaştırıldığında, bir SSD'nin kırılacak veya yukarı veya aşağı dönecek hareketli parçası yoktur. Bir SSD'deki iki temel bileşen, flash denetleyici ve NAND flash bellek yongalarıdır. Bu yapılandırma, sıralı ve rastgele veri istekleri için yüksek okuma/yazma performansı sağlamak üzere optimize edilmiştir.

HHD NEDİR?

Sabit disk sürücüsü (HDD), sabit disk, sabit sürücü veya sabit disk, manyetik malzeme ile kaplanmış bir veya daha fazla hızlı dönen sert plakalı manyetik depolama kullanarak dijital verileri depolayan ve alan elektro-mekanik bir veri depolama aygıtıdır.

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HDD'NİN İŞLEVİ

Bir HDD'nin iki ana işlevi vardır: veri depolamak ve bilgisayarın işletim sistemi ve uygulamaları için alan sağlamak. Veriler, iz adı verilen eşmerkezli dairelerde disk plakalarında depolanır. İzler, her biri belirli miktarda veri tutabilen sektörlere ayrılmıştır. Okuma/yazma kafaları parça boyunca hareket eder ve disk dönerken verileri okur veya yazar.

HDD'ler, küçük taşınabilir sürücülerden büyük kurumsal sınıf birimlere kadar çeşitli boyutlarda mevcuttur. 3,5 inç masaüstü ve 2,5 inç dizüstü bilgisayar sürücüleri gibi farklı form faktörlerinde de kullanılabilirler. Bir HDD'nin kapasitesi gigabayt (GB) veya terabayt (TB) olarak ölçülür.

Yine de sadece birini seçmeniz gerekiyorsa, nasıl seçersiniz? SSD'ler ve HDD'ler arasındaki farklara göz atalım.

SSD VE HDD ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Dizüstü bilgisayarınızın, masaüstü bilgisayarınızın, konsolunuzun veya NAS'ınızın depolama alanını değiştirmek ve genişletmek istiyorsanız, sabit sürücü (HDD) veya SSD arasında seçim yapabilirsiniz. HDD daha uygun fiyatlıyken, SSD 4 kat daha hızlı ve daha sessizdir. Ama seçiminizi nasıl yaparsınız?

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SDD VE HDD'NİN HIZI

SSD, HDD'den 4 kat daha hızlıdır. Bunun nedeni, bir SSD'nin verileri doğrudan aktarmasıdır. Bir SSD ile yaklaşık 15 saniye süren PC'nizin açılış süresinden anlayabilirsiniz. Bunun da ötesinde, programları ve oyunları bir HDD'ye kıyasla yarı hızda yüklersiniz.

HDD teknolojisi yıllardır var, bu yüzden hız aynı kaldı. Döndürme mekanizması nedeniyle, bir HDD'nin veri okumak ve yazmak için mekanik görevleri yerine getirmesi gerekir. Sonuç olarak, işletim sisteminize bağlı olarak, bilgisayarınızı bir HDD ile başlatmak 45 saniye ile 1 dakika arasında veya daha uzun sürer.

SDD VE HDD DEPOLAMA KAPASİTESİ

SSD genellikle 4 TB'dan daha az depolama alanına sahiptir.

400.000 fotoğrafa eşit olan 4TB depolama alanına sahip SSD'ler var. Bu çok fazla olsa da, bir HDD'ye kıyasla bir SSD yapmak nispeten daha geniştir, bu nedenle bir SSD'nin GB başına fiyatı da daha yüksektir.

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HDD'de 16 TB'a kadar depolama alanı vardır.

Sabit diskler için teknoloji 50 yılı aşkın bir süredir var. Yıllar geçtikçe, üreticiler HDD'leri daha kompakt hale getirdiler ve büyük bir depolama kapasitesine sahipler. 18 TB'a kadar depolama kapasitesine sahip HDD'ler var. HDD, GB başına SSD'lerden daha ekonomiktir.

SSD Mİ, HDD Mİ DAHA GÜVENİLİR?

SSD'nin hareketli parçaları yoktur, bu nedenle HDD'den daha az ısınır. Bu aynı zamanda SSD'nizi daha enerji verimli hale getirir. Daha düşük ısı üretimi seviyeleri sayesinde sürücünüz serin ve hasarsız kalır. Yine de, bir SSD tıpkı bir HDD gibi aşınabilir. SSD'lerin ömrü TBW (Yazılı Terabayt) olarak ifade edildiğinden, SSD'nizin en az ne kadar süreceğini kesin olarak bileceksiniz. Kullanım ömrü her zaman daha iyi değildir, ancak TBW sayesinde tahmin etmek daha kolaydır.

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HDD'nin hareketli parçaları vardır, bu da fiziksel olarak çok daha savunmasız olduğu anlamına gelir. Bu parçaların dönmesi, aşınmaya neden olabilecek ısı ve titreşimler üretir. Modern sabit diskler, anti-şok sensörleri gibi ısı ve titreşimden kaynaklanan aşınmayı azaltmak için yerleşik tekniklere sahiptir.

SEÇİMİNİZE YARDIMCI OLALIM

15 saniyeden daha kısa önyükleme süresi, programları daha hızlı yükleme ve oyununuzu daha erken oynama dahil olmak üzere bilgisayar deneyiminizi daha hızlı hale getirmek mi istiyorsunuz? SSD kullanın. Çok sayıda dijital oyununuz veya fotoğrafınız olduğu için daha fazla depolama alanı mı istiyorsunuz veya NAS'ınızdaki medya sunucusu için çok fazla depolama alanına mı ihtiyacınız var? O zaman (HDD) seçebilirsiniz.

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