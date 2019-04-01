Kütahya Seçim 2019 - Kütahya Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Kütahya Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Kütahya ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Kütahya seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Kütahya ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Kütahya ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Kütahya 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kütahya Genel Seçim Sonuçları 2018

Kütahya Altıntaş Genel Seçim Sonuçları 2018

Kütahya Domaniç Genel Seçim Sonuçları 2018

Kütahya Emet Genel Seçim Sonuçları 2018

Kütahya Gediz Genel Seçim Sonuçları 2018

Kütahya Kütahya Merkez Genel Seçim Sonuçları 2018

Kütahya Simav Genel Seçim Sonuçları 2018

Kütahya Tavşanlı Genel Seçim Sonuçları 2018

Kütahya Aslanapa Genel Seçim Sonuçları 2018

Kütahya Dumlupınar Genel Seçim Sonuçları 2018

Kütahya Hisarcık Genel Seçim Sonuçları 2018

Kütahya Şaphane Genel Seçim Sonuçları 2018

Kütahya Çavdarhisar Genel Seçim Sonuçları 2018

REKLAM

Kütahya Pazarlar Genel Seçim Sonuçları 2018

KÜTAHYA

Kütahya'nın 2018 yılı iitbariyle nüfusu 577.941'dir. Bu nüfus, 284.675 erkek ve 293.266 kadından oluşmaktadır.Yüzde olarak ise: yüzde 49,26 erkek, yüzde 50,74 kadındır.

Kuruluş tarihi kesin olarak tespit edilememekle beraber, tarihi MÖ 3000 yıllarına uzanmaktadır. Eski kaynaklara göre, Kütahya'nın antik çağlardaki adı Kotiaeon, Cotiaeum ve Koti şeklinde geçmektedir. İl topraklarına yerleşen en eski halk Friglerdir. MÖ 1200'lerde Anadolu'ya gelen Frigler, Hitit İmparatorluğunun topraklarına girdiler ve bir devlet olarak örgütlendiler. MÖ 676 'da Kimmeler, Frigya Kralı III. Midas'ı bozguna uğratarak Kütahya ve çevresine egemen oldular.

Alyattes'in Lidya Kralı olduğu dönemde Kimmer egemenliği yerini Lidya yönetimi aldı. MÖ 546'da Persler Lidya Ordusunun yenilgiye uğratarak Anadolu'yu istila etti. MÖ 334'te Biga Çayı yakınlarında Persleri yenilgiye uğratan İskender yörede üstünlük kurdu. Büyük İskender'in MÖ 323'te ölümü ile Kütahya ve yöresi komutanlarından Antigonos'a geçti. MÖ 133'te Roma yönetimine girdi. Piskoposluk merkezi haline getirildi.

1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi'nde Alp Arslan'a yenilen Bizans İmparatoru Romanus Diogenes tutsaklık dönüşü Kütahya'ya getirildi ve gözleri kör edildi. 1078'de Anadolu Selçuklu Devletini kuran Kutalmışoğlu Süleyman Şah Kütahya'yı da ele geçirdi. 1097'de Haçlıların saldırısına uğradı. II. Kılıç Arslan kaybedilen topraklarla birlikte Kütahya'yı geri aldı. II. Kılıç Arslan'dan sonra taht kavgaları nedeniyle tekrar Bizans'ın eline geçen şehir, son olarak I. Alâeddin Keykubad zamanında (1233) Selçuklu topraklarına dahil oldu. 1277'de II. Gıyaseddin Keyhüsrev Kütahya yöresini Germiyanoğlu Süleyman Şah kızı Devlet Hatun'u Osmanlı Sultanı I. Murat'ın oğlu Yıldırım Bayezid'a verdi. (1381) Germiyanoğulları Beyliğinin toprakları Devlet Hatun'un çeyizi olarak Osmanlılara verildi. (Kütahya ve çevresi dahil) 1402 Ankara Savaşında, Bayezid'i ağır bir yenilgiye uğratan Timur, Kütahya'yı alarak II. Yakup Bey'e geri verdi. Kütahya daha sonra Osmanlılara geçti ve Sancak Merkezi oldu.