Şeker pancarı alım fiyatı binlerce çiftçi tarafından merak konusuydu. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için şeker pancarı alım fiyatını belirledi. Buna göre, şeker pancarı alım fiyatının, kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 TL olarak belirlendiği açıklandı.
Şeker pancarı alım fiyatı ne kadar?
Açıklamada, "Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.