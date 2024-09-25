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Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

09:4225/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Şeker pancarı ton başına alım fiyatı ne kadar?
Şeker pancarı ton başına alım fiyatı ne kadar?

Şeker pancarı alım fiyatı binlerce çiftçi tarafından merak konusuydu. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı için şeker pancarı alım fiyatını belirledi. Buna göre, şeker pancarı alım fiyatının, kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 TL olarak belirlendiği açıklandı.

Şeker pancarı üreticilerinin beklediği alım fiyatı ne kadar olacak? sorusun cevabına ilişkin açıklama yapıldı.
Ton başına şeker pancarı alım fiyatı
belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı güncellemesine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı.

Şeker pancarı alım fiyatı ne kadar?

Açıklamada, "Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.



#Şeker pancarı alım fiyatı
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı

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Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu