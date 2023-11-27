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Sivasspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Sivasspor ve Trabzonspor, Süper Lig 13. haftada karşı karşıya geliyor. Sivas temsilcisi karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın peşinde. Trabzonspor ise bu maçı alarak galibiyet serisine devam etmek istiyor. Oynanacak karşılaşmanın muhtemel 11'i de belli oldu. Peki Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte müsabakanın canlı yayın bilgileri...

11:39 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sivasspor Trabzonspor

Sivasspor Trabzonspor

Süper Lig'in 13. haftasında Abdullah Avcı'nın gelmesiyle çıkışa geçen Trabzonspor, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşı karşıya geliyor. İşte muhtemel 11'ler.

Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Sivasspor - Trabzonspor müsabakası 20.00'de başlayacak. BG Group 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Trabzon’da 5 eksik var

Bordo-Mavililer, 6 oyuncusundan yoksun şekilde Sivas’a gitti. A Milli Takım’dan sakat dönen Uğurcan Çakır’ın yanı sıra Kourbelis, Fountas, Joaquin Fernandez ve Umut Bozok deplasman kafilesinde yer almadı. Ayrıca genç oyunculardan Kerem Şen, Göktan Gürpüz ve Arif Şahin de Sivas’a götürülmedi.

MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR:
Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Emrah, Saiz, Rodrigues, Koita.
TRABZONSPOR
: Taha, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Larsen, Berat, Mendy, Pepe, Abdülkadir, Visca, Onuachu.

İşte deplasman kafilesi...

Kaleciler:
Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Onurlap Çevikkan. Defans: Denswil, Benkovic, Baniya, Hüseyin, Larsen, Mehmet Can, Eren Elmalı. Orta saha: Mendy, Berat Özdemir, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Bardhi, Teklic, Visca, Trezeguet, Pepe. Forvet: Onuachu, Enis Destan.

Sivas’ta son dakika

Bu sezon evinde hiç kazanamayan Yiğidolar, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki 6 lig maçında 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kırmızı-Beyazlılar, Trabzonspor karşısında ilki başarmak istiyor. Sivasspor’da sakatlığı nedeniyle Fode Koita bugün kadroda olmayacak. İleri uçta Rey Manaj’ın forma giymesi bekleniyor.




#sivasspor
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