Sivasspor Trabzonspor
Süper Lig'in 13. haftasında Abdullah Avcı'nın gelmesiyle çıkışa geçen Trabzonspor, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşı karşıya geliyor. İşte muhtemel 11'ler.
Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Sivasspor - Trabzonspor müsabakası 20.00'de başlayacak. BG Group 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Trabzon’da 5 eksik var
Bordo-Mavililer, 6 oyuncusundan yoksun şekilde Sivas’a gitti. A Milli Takım’dan sakat dönen Uğurcan Çakır’ın yanı sıra Kourbelis, Fountas, Joaquin Fernandez ve Umut Bozok deplasman kafilesinde yer almadı. Ayrıca genç oyunculardan Kerem Şen, Göktan Gürpüz ve Arif Şahin de Sivas’a götürülmedi.
MUHTEMEL 11'LER
İşte deplasman kafilesi...
Sivas’ta son dakika
Bu sezon evinde hiç kazanamayan Yiğidolar, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki 6 lig maçında 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kırmızı-Beyazlılar, Trabzonspor karşısında ilki başarmak istiyor. Sivasspor’da sakatlığı nedeniyle Fode Koita bugün kadroda olmayacak. İleri uçta Rey Manaj’ın forma giymesi bekleniyor.