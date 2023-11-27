Bordo-Mavililer, 6 oyuncusundan yoksun şekilde Sivas’a gitti. A Milli Takım’dan sakat dönen Uğurcan Çakır’ın yanı sıra Kourbelis, Fountas, Joaquin Fernandez ve Umut Bozok deplasman kafilesinde yer almadı. Ayrıca genç oyunculardan Kerem Şen, Göktan Gürpüz ve Arif Şahin de Sivas’a götürülmedi.