Sızır Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Sızır seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Sızır 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Sızır Seçim Sonuçları 2024

Sızır ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Sızır seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Sızır 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

MHP - Ali Tamer %55,5

Sızır 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Milliyetçi Hareket Partisi Ali Tamer - (Sivas / Sızır)

Saadet Partisi Ali Tokgöz - (Sivas / Sızır)

Cumhuriyet Halk Partisi Zeki Yılmaz - (Sivas / Sızır)

Sızır Hakkında

Sivas'ın Sızır ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahip olup, Fırat Nehri'nin kenarında yer alır. Sızır, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede antik kalıntılar ve tarihi yapılar bulunmaktadır. Günümüzde, Sızır ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup, Fırat Nehri'nin doğal güzellikleriyle birlikte turizm potansiyeline sahiptir.



