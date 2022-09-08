Son dakika: Avrupa Merkez Bankası'ndan büyük faiz artışı geldi Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı. ECB, politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artışla yüzde 1,25'e yükseltti. Fed'in 21-22 Eylül'de yapacağı toplantının ardından ABD Merkez Bankası da eylül ayına ilişkin faiz kararını açıklayacak. Dolar kuru başta olmak üzere altın ve euro fiyatları da açıklanan faiz kararları sonrası yolunu belirlemiş olacak.

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