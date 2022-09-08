Özgün Son dakika Avrupa Merkez Bankasından büyük faiz artışı geldi
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Son dakika: Avrupa Merkez Bankası'ndan büyük faiz artışı geldi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı. ECB, politika faizini 24 yıllık tarihinde ilk kez 75 baz puan artışla yüzde 1,25'e yükseltti. Fed'in 21-22 Eylül'de yapacağı toplantının ardından ABD Merkez Bankası da eylül ayına ilişkin faiz kararını açıklayacak. Dolar kuru başta olmak üzere altın ve euro fiyatları da açıklanan faiz kararları sonrası yolunu belirlemiş olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faizi ne kadar artırdı?
Avrupa Merkez Bankası faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklenen faiz kararını açıkladı. ECB, yüksek enflasyona karşı büyük faiz artışına gitti. Avrupa Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,25'e çıkardı. Banka böylece 24 yıllık tarihinde ilk kez bu oranda bir faiz artışı gerçekleştirdi. Banka art arda ikinci toplantısında da faiz artırmış oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faizi yüzde 69 ihtimalle 75 baz puan artıracağı tahmin ediliyordu.

Bölgeyi etkileyen enerji krizi ve rekor seviyelerde bulunan enflasyon karşısında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bankanın tutumuna ilişkin vereceği ipuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.

  • ECB en son temmuz ayı toplantısında 11 yılın ardından ilk kez faiz artırımına giderek, yüzde 0 düzeyinde bulunan refinansman faizini yüzde 0,50'ye, marjinal faiz oranını yüzde 0,25'ten yüzde 0,75'e ve mevduat için ödenen faiz oranını yüzde eksi 0,50'den yüzde 0'a yükseltmişti.
  • Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yıllık yüzde 9,1 ile tarihi zirvesini görmüştü.

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