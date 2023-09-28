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Hatay’da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu

Hatay’ın Hassa ilçesinde saat 08.01’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08:58 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Deprem

Deprem

Hatay'da deprem meydana geldi. AFAD Hatay'da meydana gelen depremin şiddetini ve derinliğini duyurdu. İşte 28 Eylül son depremler listesi...

HATAY'DA DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay’ın Hassa ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye ve çevre illerden de hissedildi.

Depremin 9.,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD VERİLERİ İLE HATAY DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.9

Yer:Hassa (Hatay)

Tarih ve saat: 28-09-2023 08:01:33

Enlem:36.878

Boylam:36.526

Derinlik:10.34km

28 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.



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