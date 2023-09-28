Deprem
Hatay'da deprem meydana geldi. AFAD Hatay'da meydana gelen depremin şiddetini ve derinliğini duyurdu. İşte 28 Eylül son depremler listesi...
HATAY'DA DEPREM MEYDANA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay’ın Hassa ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Osmaniye ve çevre illerden de hissedildi.
Depremin 9.,7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD VERİLERİ İLE HATAY DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük: 3.9
Yer:Hassa (Hatay)
Tarih ve saat: 28-09-2023 08:01:33
Enlem:36.878
Boylam:36.526
Derinlik:10.34km
28 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ
Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.