AC Sparta Prag, Çekya'nın en popüler ve en başarılı futbol takımıdır. 1893 yılında kurulan kulüp Çekoslovakya döneminde de Çekya döneminde de millî takıma en çok oyuncu veren takım olmuştur. Maçlarını 20.854 kişilik Generali Arena'da oynayan kulüp bordo-beyaz renklere sahiptir. 1992'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynamıştır.

1993-94 sezonunda ilk kez düzenlenen 1. liga'yı ilk kazanan takımdır. Ligin ilk 14 sezonunda 10 şampiyonluk kazanmıştır. 12 şampiyonlukla ligde en çok şampiyon olan takımdır. 2013-14 sezonundan sonra ligde şampiyon olamamıştır. Son 6 sezonunda ligi 4 defa 3. sırada, 1 kez 2. sırada ve 1 kez de 5. sırada tamamlamıştır. Son sezonlarda ligdeki eski gücünü kaybetmiştir. Son 4 sezonda ezeli rakibi Slavia Praha ile oynadığı karşılaşmalarda 4 kez 3-0 ve 1 kez 4-0 yenilgilerini almıştır.