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Sparta Prag hangi ülkenin takımı? İşte kadrosundaki oyuncular

Galatsaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi, Sparta Prag oldu. Peki 1893 yılında kurulan Sparta Prag hangi ülkenin takımı? Sparta Prag nereni takımı? Sparta Prag oyuncu kadrosunda kimler var?

16:03 - 18/12/2023 Monday
Güncelleme: 16:03 - 18/12/2023 Monday
Yeni Şafak
Sparta Prag hangi ülke takımı? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Sparta Prag hangi ülke takımı? Oyuncu kadrosunda kimler var?
'ın UEFA
play-off turundaki rakibi,
oldu. Peki Sparta Prag hangi ülke takımı? Sparta Prag nereni takımı? Sparta Prag oyuncu kadrosunda kimler var?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rakibi Sparta Prag oldu.

Sparta Prag ne zaman kuruldu, hangi ülke takımı?

AC Sparta Prag, Çekya'nın en popüler ve en başarılı futbol takımıdır. 1893 yılında kurulan kulüp Çekoslovakya döneminde de Çekya döneminde de millî takıma en çok oyuncu veren takım olmuştur. Maçlarını 20.854 kişilik Generali Arena'da oynayan kulüp bordo-beyaz renklere sahiptir. 1992'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynamıştır.

Kulübün ezeli rakibi Slavia Praha ile oynadığı Prag Derbisi ülkenin en önemli futbol derbisidir.

Sparta Prag lig geçmişi

1993-94 sezonunda ilk kez düzenlenen 1. liga'yı ilk kazanan takımdır. Ligin ilk 14 sezonunda 10 şampiyonluk kazanmıştır. 12 şampiyonlukla ligde en çok şampiyon olan takımdır. 2013-14 sezonundan sonra ligde şampiyon olamamıştır. Son 6 sezonunda ligi 4 defa 3. sırada, 1 kez 2. sırada ve 1 kez de 5. sırada tamamlamıştır. Son sezonlarda ligdeki eski gücünü kaybetmiştir. Son 4 sezonda ezeli rakibi Slavia Praha ile oynadığı karşılaşmalarda 4 kez 3-0 ve 1 kez 4-0 yenilgilerini almıştır.

Sparta Prag oyuncu kadrosu

  1. Florin Niță
  2. Ondřej Čelůstka
  3. Adam Gabriel
  4. Filip Souček
  5. David Moberg Karlsson
  6. David Pavelka
  7. Ladislav Krejčí
  8. Bořek Dočkal (Kaptan)
  9. Martin Minchev
  10. Václav Drchal
  11. Michal Sáček
  12. Casper Højer Nielsen
  13. Matěj Pulkrab
  14. Lukáš Štetina
  15. Adam Hložek
  16. Jakub Pešek
  17. Lukáš Haraslín (Sassuolo'dan kiralık)
  18. Matěj Polidar
  19. Filip Panák
  20. Tomáš Wiesner
  21. Milan Heča
  22. Andreas Vindheim
  23. Dávid Hancko
  24. Adam Karabec
  25. Ladislav Krejčí II
  26. Lukáš Juliš
  27. František Kotek
  28. Martin Vitík
  29. Dominik Holec
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#Galatasaray
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