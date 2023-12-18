UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rakibi Sparta Prag oldu.
Sparta Prag ne zaman kuruldu, hangi ülke takımı?
AC Sparta Prag, Çekya'nın en popüler ve en başarılı futbol takımıdır. 1893 yılında kurulan kulüp Çekoslovakya döneminde de Çekya döneminde de millî takıma en çok oyuncu veren takım olmuştur. Maçlarını 20.854 kişilik Generali Arena'da oynayan kulüp bordo-beyaz renklere sahiptir. 1992'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynamıştır.
Kulübün ezeli rakibi Slavia Praha ile oynadığı Prag Derbisi ülkenin en önemli futbol derbisidir.
Sparta Prag lig geçmişi
1993-94 sezonunda ilk kez düzenlenen 1. liga'yı ilk kazanan takımdır. Ligin ilk 14 sezonunda 10 şampiyonluk kazanmıştır. 12 şampiyonlukla ligde en çok şampiyon olan takımdır. 2013-14 sezonundan sonra ligde şampiyon olamamıştır. Son 6 sezonunda ligi 4 defa 3. sırada, 1 kez 2. sırada ve 1 kez de 5. sırada tamamlamıştır. Son sezonlarda ligdeki eski gücünü kaybetmiştir. Son 4 sezonda ezeli rakibi Slavia Praha ile oynadığı karşılaşmalarda 4 kez 3-0 ve 1 kez 4-0 yenilgilerini almıştır.
Sparta Prag oyuncu kadrosu
- Florin Niță
- Ondřej Čelůstka
- Adam Gabriel
- Filip Souček
- David Moberg Karlsson
- David Pavelka
- Ladislav Krejčí
- Bořek Dočkal (Kaptan)
- Martin Minchev
- Václav Drchal
- Michal Sáček
- Casper Højer Nielsen
- Matěj Pulkrab
- Lukáš Štetina
- Adam Hložek
- Jakub Pešek
- Lukáš Haraslín (Sassuolo'dan kiralık)
- Matěj Polidar
- Filip Panák
- Tomáš Wiesner
- Milan Heča
- Andreas Vindheim
- Dávid Hancko
- Adam Karabec
- Ladislav Krejčí II
- Lukáš Juliš
- František Kotek
- Martin Vitík
- Dominik Holec