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1. Lig'de yarı final eşleşmesi belli oldu

1. Lig'de yarı final eşleşmesi belli oldu

22:0815/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Boluspor'un gol sevinci.
Boluspor'un gol sevinci.

Trendyol 1. Lig'de Play-Off 1. Tur maçında Boluspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti ve play-off yarı finaline adını yazdırdı. Boluspor, Bandırmaspor ile yarı finalde karşılaşacak.

1'inci Lig Play-Off 1'inci Tur mücadelesinde İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.


Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yiğit Arslan düdük çaldı. Arslan'ın yardımcılıklarını ise Murat Ergin Gözütok ile Özcan Sultanoğlu üstlendi.


Çekişmeli geçen karşılaşmayı konuk ekip Boluspor geriden gelerek 2-1 kazandı.


Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 57'nci dakikada Khouma Babacar ile 70'inci dakikada Florent Hasani kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise 49'uncu dakikada Özcan Şahan attı.


Bu sonucun ardından Boluspor, yarı finalde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. İlk maç Boluspor'un ev sahipliğinde rövanş maçı ise Bandırma'da oynanacak.


Eşleşmeden galibiyetle ayrılan taraf finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.




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