1. Lig'de yarı final eşleşmesi belli oldu

1'inci Lig Play-Off 1'inci Tur mücadelesinde İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Yiğit Arslan düdük çaldı. Arslan'ın yardımcılıklarını ise Murat Ergin Gözütok ile Özcan Sultanoğlu üstlendi.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 57'nci dakikada Khouma Babacar ile 70'inci dakikada Florent Hasani kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise 49'uncu dakikada Özcan Şahan attı.

Bu sonucun ardından Boluspor, yarı finalde Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. İlk maç Boluspor'un ev sahipliğinde rövanş maçı ise Bandırma'da oynanacak.