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12 Yaş Altı Rize Cup 2025 Yiğit Demirel Uluslararası Futbol Turnuvası başladı

12 Yaş Altı Rize Cup 2025 Yiğit Demirel Uluslararası Futbol Turnuvası başladı

17:1429/05/2025, الخميس
AA
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Turnuvaya, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 8 kulübün 12 Yaş Altı Futbol takımları katıldı.
Turnuvaya, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 8 kulübün 12 Yaş Altı Futbol takımları katıldı.

Rize'de, 2022'de üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel'in adının verildiği 12 Yaş Altı Rize Cup 2025 Yiğit Demirel Uluslararası Futbol Turnuvası başladı.

Çaykur Rizespor Futbol Akademisince organize edilen turnuvaya, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 8 kulübün 12 Yaş Altı Futbol takımları katıldı.


Mehmet Cengiz Tesisleri'nde 4 gün boyunca devam edecek turnuvanın ilk gününde Çaykur Rizespor, Sabah FK'yı 2-1, Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 8-3, Gençlerbirliği, Dinamo Batumi FC'yi 9-1, Rams Başakşehir FK, Reeder Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.


Karşılaşmaları Çaykur Rizespor Kulübü Başkanvekili Adnan Er, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve yöneticiler de takip etti.

#Çaykur Rizespor
#12 Yaş Altı Rize Cup 2025 Yiğit Demirel Uluslararası Futbol Turnuvası
#İlhan Palut
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