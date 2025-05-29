12 Yaş Altı Rize Cup 2025 Yiğit Demirel Uluslararası Futbol Turnuvası başladı

Çaykur Rizespor Futbol Akademisince organize edilen turnuvaya, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 8 kulübün 12 Yaş Altı Futbol takımları katıldı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde 4 gün boyunca devam edecek turnuvanın ilk gününde Çaykur Rizespor, Sabah FK'yı 2-1, Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 8-3, Gençlerbirliği, Dinamo Batumi FC'yi 9-1, Rams Başakşehir FK, Reeder Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmaları Çaykur Rizespor Kulübü Başkanvekili Adnan Er, Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve yöneticiler de takip etti.