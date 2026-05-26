5 yıl Fenerbahçe forması giymişti! Artık Galatasaray'da

13:08 26/05/2026, Salı
Galatasaray iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti.
Kariyerinde 5 sezon Fenerbahçe forması giyen 32 yaşındaki Dyshawn Pierre, Galatasaray'a transfer oldu.

Fenerbahçe Beko, 2020-21 sezonunda transfer ettiği Dyshawn Pierre ile geçirdiği 5 yılın ardından geride bıraktığımız sene oyuncuyla yollarını ayırmıştı. Forvet pozisyonunda forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, Galatasaray MCT Technic'e transfer oldu.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Galatasaray MCT Technic, Eurohoops'un haberine göre Dyshawn Pierre ile sözleşme imzaladı. Deneyimli isim yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı terletecek.

