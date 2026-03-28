Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
ABD'li golfçü Tiger Woods aracıyla takla attı

11:4528/03/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Kaza sonrası 8 saat tutuklu kalan 50 yaşındaki Woods, kefaletle serbest bırakıldı.

Aracıyla takla attığı bir kazanın ardından tutuklanan ABD'li golfçü Tiger Woods, kefaletle serbest bırakıldı.

Florida eyaletindeki Jupiter Island'da bir kamyona çarptıktan sonra aracıyla takla atan 50 yaşındaki Woods, "etki altında araç kullanma" (DUI) suçlamasıyla tutuklandı.

Martin County Şerif Ofisi, 15 büyük turnuva şampiyonluğu bulunan sporcunun ayrıca mala zarar verme ve yasal testi yaptırmayı reddetme ile de suçlandığını bildirdi.

Şerif John Budensiek, memurların Woods'un alkol kullanımından şüphelenmediklerini ancak bilinmeyen bir maddenin etkisinde olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Yolcu kapısından sürünerek çıkmak zorunda kalan ve alkolmetre testini geçen Woods, idrar testini reddetti.

Martin County Hapishanesi'nde 8 saat tutuklu kalan Woods, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Woods, 2021 yılında da yaralandığı bir trafik kazası geçirmişti. Woods kontrolündeki araç, 23 Şubat'ta Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde refüje çarpması sonucu takla atarak yoldan çıkmıştı. Kazada Woods'un, sağ kaval ve baldır kemiğinin yanı sıra ayak bileği ile ayağında da kırıklar meydana gelmişti.

#Tiger Woods
#Golf
#Spor
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
