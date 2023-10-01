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Spor

Acun Ilıcalı'dan Galatasaraylı yıldız için transfer itirafı: Gözüm kapalı alırdım

İngiltere Championship ekibi Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, "Takımına Türkiye'den hangi futbolcuları alırdın?" sorusuna cevap verdi. Beş oyuncu sayan Ilıcalı, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera için "Gözüm kapalı alırdım" dedi.

14:25 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Acun Ilıcalı, Muslera'yı ilk sıraya yazdı.

Acun Ilıcalı, Muslera'yı ilk sıraya yazdı.

Acun Ilıcalı, Süper Lig'den almak isteyeceği futbolcuları açıkladı.


Beyaz Futbol'a telefonla bağlanan Ilıcalı'ya, "Takımına Türkiye'den hangi futbolcuları alırdın?" sorusu yöneltildi. Ünlü futbol adamı, "Çok isim var. Vincent Aboubakar'ı alırdım. Sebastian Szymanski, Gedson Fernandes, Sacha Boey... Fernando Muslera'yı ise gözüm kapalı alırdım" dedi.


Acun Ilıcalı'nın takımı 9 hafta sonunda topladığı 16 puanla Championship'te 5. sırada yer alıyor. İngiliz ekibinin kadrosunda Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Adama Traore, Michael Seri, Allahyar ve Bora Aydınlık gibi Türkiye'de bilinen futbolcular yer alıyor.











#Hull City
#Süper Lig
#Acun Ilıcalı
#Fernando Muslera
40 dakika önce
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