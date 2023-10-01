Acun Ilıcalı'dan Galatasaraylı yıldız için transfer itirafı: Gözüm kapalı alırdım

Beyaz Futbol'a telefonla bağlanan Ilıcalı'ya, "Takımına Türkiye'den hangi futbolcuları alırdın?" sorusu yöneltildi. Ünlü futbol adamı, "Çok isim var. Vincent Aboubakar'ı alırdım. Sebastian Szymanski, Gedson Fernandes, Sacha Boey... Fernando Muslera'yı ise gözüm kapalı alırdım" dedi.