Alanyaspor'dan orta sahaya takviye

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan 29 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Zinedine Ferhat, Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Transferinde emeği geçenlere teşekkür eden Ferhat, iyi bir sezon geçirmeyi temenni ettiğini dile getirdi.
Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Ferhat'ın iyi bir futbolcu olduğunu belirterek, yeni transferlerinin takıma önemli katkılarda bulunacağına inandığını vurguladı. Çavuşoğlu, transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.
2 yıl boyunca Alanyaspor formasını terletecek olan 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Fransa'da Nimes takımıyla 14 maça çıktı.