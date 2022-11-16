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Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza, teknik direktör olarak kariyerine devam ediyor. Son olarak Sao Paulo 20 Yaş Grubu'nu çalıştıran Alex de Souza, Brezilya Serie B Ligi takımlarından Avai'nin başına geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alex de Souzanın yeni takımı belli oldu: Alex de Souza hangi takımda çalışıyor?
Alex de Souza imzayı attı.

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu ve kaptanı Alex de Souza, futbolu bıraktıktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor. Adı Süper Lig ekipleriyle de zaman zaman anılan Brezilyalı teknik adam, yeni kulübüyle anlaşma sağladı.

Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu

Son olarak Sao Paulo 20 Yaş Grubu'nu çalıştıran Alex de Souza, bu sezon Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai ile anlaşma sağladı. Brezilya kulübünden yapılan açıklamada, Alex de Souza ile 2023 sezonu için anlaşma sağlandığı ifade edildi.

  • "Çok çalışacağım"
  • İmza töreninde Avai'ye teşekkür eden Alex, "Bana 'Teknik Direktör' olarak çalışma şansı verdiği için Avai kulübüne teşekkür ederim. Onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışacağım" dedi.

​Alex de Souza'dan Galatasaray ve heykel itirafı
FOTOĞRAF 8
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​Fenerbahçenin eski oyuncusu Alex de Souza, The Players Tribunee yazı yazdı. Kariyeri hakkında yazan Sambacı, Türkiyede geçirdiği yılları okuyuculara aktardı. İşte Alex de Souzanın yazdıklarından öne çıkanlar şu şekilde:
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Fenerbahçe’de yaşadığım senelerin en çılgın seneler olacağını hayal bile edemezdim. Kelimelere dökmek gerçekten çok zor. Ama deneyeceğim.
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Türkiye’deki futbolun eşsiz olduğunu düşünüyorum ve başka hiçbir şeye benzemediğine eminim. Herkes kulübüne tutkuyla bağlı. Evet, Brezilya’dan daha kuvvetli bir tutku. Lakin çok temel bir farkla… Herkes rakibi ıslıklıyor, rakip futbolcuyu ıslıklıyor. Ama sanki bir limit var ve o sınır geçilmiyor. Bana her zaman Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor taraftarı tarafından iyi davranıldı. Havaalanında, sokakta beni gören rakip takım taraftarları gelip benimle gayet hoş muhabbet ediyorlardı. İşte bu yüzden Türk halkına olan sevgimi hiçbir şey silemez. Benim için unutulmaz bir tecrübeydi.
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Kulüpten ayrıldığım gün evimin etrafını çeviren insanları hatırlıyorum. Duvarlardan atlayıp, evin bahçesine girip, kilometrelerce öteden her şey için teşekkür edip elimi sıkmaya gelen insanları unutmuyorum.
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Hemen hemen bir hafta süren bu nöbet günlerinden birinde ailemle evde otururken kapı çaldı. Devasa biri çıktı karşıma. Gözüm bir yerden çıkarıyordu bu kişiyi ama o an nereden olduğunu bulamadım. Daha önce hapse girmiş çıkmış Galatasaraylı bir fanatikti. Adam bana, Merhaba, benim için bir kaç forma imzalayıp bir de benimle fotoğraf çekilir misin? dedi. Tabii ki, içeri gir dedim. Alex, bize az çektirmedin. Ama sana hayranlık ve saygı duyuyorum dedi ve bana sarılarak teşekkür etti. Çılgınlık!
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Rekabet orada büyük. Fenerbahçe x Galatasaray maçları adeta birer savaş. Sen lig şampiyonu olabilirsin ama eğer rakibine kaybettiysen, tam bir şampiyonluk sayılmaz. Eğer her ikisi de şampiyon olmadıysa da tüm muhabbet ligi diğerinden üstte bitirmek üzerine. Ben bunları büyük yoğunlukta yaşadım.
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Tam 8 sezon. Şampiyon olup, gol kralı olup, Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasını geçerken, hayatımın en memnuniyet verici duygularını yaşadım. Çeyrek finalde Chelsea’ye karşı oynadık ve daha ileri gitmemiz işten bile değildi. İçeride kazandık ve Londra’da 2-0 mağlup olduk. Her şeyi bir kenara bırakıp futbolun ne kadar harika bir spor olduğunu bir kez daha hatırlatan gecelerden biriydi.
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Çok güzel anılardı. Bir keresinde Fenerbahçe tarihinin en büyük oyuncusu Lefter ile öğle yemeği yemeye gittik. 80li yaşlarındaydı. Konuşma sırasında takılarak “Benim heykelim varsa, Alex’in de olmalı” dedi. Heykel de yapıldı.
​Alex de Souza'dan Galatasaray ve heykel itirafı
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza, antrenörlük kariyerinden Fenerbahçe'de geçirdiği yıllara kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

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