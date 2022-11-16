Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza, teknik direktör olarak kariyerine devam ediyor. Son olarak Sao Paulo 20 Yaş Grubu'nu çalıştıran Alex de Souza, Brezilya Serie B Ligi takımlarından Avai'nin başına geçti.
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu ve kaptanı Alex de Souza, futbolu bıraktıktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor. Adı Süper Lig ekipleriyle de zaman zaman anılan Brezilyalı teknik adam, yeni kulübüyle anlaşma sağladı.
Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu
Son olarak Sao Paulo 20 Yaş Grubu'nu çalıştıran Alex de Souza, bu sezon Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai ile anlaşma sağladı. Brezilya kulübünden yapılan açıklamada, Alex de Souza ile 2023 sezonu için anlaşma sağlandığı ifade edildi.
"Çok çalışacağım"
İmza töreninde Avai'ye teşekkür eden Alex, "Bana 'Teknik Direktör' olarak çalışma şansı verdiği için Avai kulübüne teşekkür ederim. Onlara en iyi şekilde karşılık vermek için çok çalışacağım" dedi.