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Aliağa Petkimspor'un yardımcı antrenörleri belli oldu

Aliağa Petkimspor'un yardımcı antrenörleri belli oldu

12:5321/06/2025, السبت
IHA
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Trabzonspor ile Carpartner TED Ankara Kolejliler, Hayri Gür Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonun ardından Mustafa Baştürk (12), başantrenör Mustafa Mavili (sağda) ile görüştü.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Trabzonspor ile Carpartner TED Ankara Kolejliler, Hayri Gür Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonun ardından Mustafa Baştürk (12), başantrenör Mustafa Mavili (sağda) ile görüştü.

Aliağa Petkimspor’da yardımcı antrenörlük görevine Mustafa Mavili ile Arca Yıldırım getirildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, Başantrenör Özhan Çıvgın ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. İzmir ekibi, yardımcı antrenörlük görevine de Mustafa Mavili ve Arca Yıldırım’ı getirildiği açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2025–2026 sezonunda Başantrenörümüz Özhan Çıvgın’ın yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenecek olan Mustafa Mavili ve Arca Yıldırım, ’Birlikte Hedefe’ yolculuğumuz için aramıza katıldı" denildi.

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