Alperen Şengün'ün 30 sayısı Rockets'ın galibiyeti için yeterli olmadı

NBA'de 11 maç yapıldı. Mavericks'e konuk olan Rockets'ta yaklaşık 38 dakika süre alan Alperen Şengün, 30 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 1 blokla oynadı. Art arda 6, bu sezon 20. maçını kaybeden Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Jalen Green 24 ve Amen Thompson 20 sayı kaydetti. Sezonun 28. galibiyetini alan Mavericks'te ilk maçına çıkan Anthony Davis, 26 sayı, 16 ribaunt, 7 asistle oynadı. Üçüncü çeyreğin sonlarında sakatlanan Davis, karşılaşmayı tamamlayamadı. Ev sahibi ekipte Max Christie 23, Naji Marshall ise 16 sayı üretti.

Los Angeles Lakers, sahasında Indiana Pacers'ı 124-117 mağlup etti. Üst üste 5 olmak üzere 31. galibiyetine ulaşan Lakers'ta Austin Reaves, kariyer sayı rekoru kırdığı mücadeleyi 45 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle tamamladı. LeBron James ve Luka Doncic'in forma giymediği Lakers'ta Rui Hachimura 24 ve Gabe Vincent 12 sayı attı. Pascal Siakam'ın 23 ve Tyrese Haliburton'ın 19 sayısı, Pacers'ın bu sezonki 22. mağlubiyetini engelleyemedi.