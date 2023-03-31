Amilton Çaykur Rizespor ile yeniden Süper Lig'de oynamak istiyor

Çaykur Rizespor'un Brezilyalı oyuncusu Amilton, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin geride kalan maçlarının çok daha zor olacağını belirtti.





Süper Lig hedefi için yarışan çok sayıda takım olduğuna işaret eden Amilton, "Bundan sonra her maç bir final. Her maça ayrı şekilde bakmak zorundayız. Kalan maçları galibiyetlerle bitirirsek; şehrin, taraftarların istediği şampiyonluğa ve hepimizin hak ettiği Süper Lig'e kavuşacağız. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Bandırmaspor karşılaşması bu maçların ilki ve çok önemli. Bandırmaspor maçını galibiyetle bitirmek için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.





Amilton, takımın Süper Lig hedefi doğrultusunda kenetlendiğinin altını çizerek, "Kendine güvenen ve inanan bir ekibiz. Takım arkadaşlarımda da o güveni hissedebiliyorum. Hocamızın bize bu anlamda çok büyük yardımı oluyor. Hedefi olan takımlarda futbolcular üzerlerinde baskı hissedebilirler. Hocamız çok iyi yönetiyor. Biz üzerimizde baskı hissetmiyoruz. Hocamız maç maç bize yapmamız gerekenleri söylüyor. Baskıyı hissetmememiz için kurduğu cümleler var. Özellikle 11'ler hafta içi maçlarda değişebiliyor. Bu da zihinsel ve fiziksel olarak futbolcular üzerindeki baskıyı alıyor" değerlendirmesinde bulundu.





Çaykur Rizespor'u tercih ettiği için mutlu olduğunu dile getiren 33 yaşındaki deneyimli oyuncu, "Süper Lig'i hak eden bir kulüpteyim. Bu lig biraz farklı oynanıyor. Oyuncuların durumu farklı ama kulüp olarak mutlu olduğum, Süper Lig'i hak eden bir şehirdeyim. Geride kalan 5 maçta elimden gelen katkıyı verdiğimi düşünüyorum ama daha iyi katkı verebileceğimi de düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda, bundan önceki maçlardan çok daha iyi performans sergileyeceğim. Beklediğimiz hedefte benim de katkım olacak" diye konuştu.





Amilton, Türkiye kariyerinde Antalyaspor, Konyaspor ve Rizespor'da görev alırken toplamda 140 maça çıktı.



