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Spor

Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 28. haftasında Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü 40. dakikada Sam Larsson kaydetti. Antalyaspor - Gaziantep FK maçının özetine ve Trendyol Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden göz atabilirsiniz.

22:29 - 4/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Antalyaspor tek golle kazandı.
Antalyaspor tek golle kazandı.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 28. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golü 40. dakikada Sam Larsson kaydetti.


Bu sonucun ardından puanını 38'e yükselterek 8. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 28 puanla 18. sıraya geriledi.


ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU


ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

Antalyaspor - Gaziantep FK maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI


#Antalyaspor
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
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