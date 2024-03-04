Antalyaspor tek golle kazandı.
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 28. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golü 40. dakikada Sam Larsson kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 38'e yükselterek 8. sıraya yükseldi. Gaziantep FK ise 28 puanla 18. sıraya geriledi.
ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU
ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU
ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ
ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#Antalyaspor
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
1 saat önce