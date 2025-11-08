Antalyaspor - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Corendon Airlines Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
Siyah-beyazlılarda cezalı Orkun Kökçü ile Emirhan Topçu ve sakatlığı bulunan Rafa Silva, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın da cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak.