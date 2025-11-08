Yeni Şafak
Antalyaspor - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Antalyaspor - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

16:208/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Beşiktaş
Beşiktaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'a konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.


Corendon Airlines Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Cihan Aydın düdük çalacak.


Siyah-beyazlılarda cezalı Orkun Kökçü ile Emirhan Topçu ve sakatlığı bulunan Rafa Silva, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.


Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın da cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak.


ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor:
Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner, Saric, Abdülkadir, Cvancara, Boli.

Beşiktaş:
Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal Toure, Abraham.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

