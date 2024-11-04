Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Aslan Tottenham'a hazırlanıyor

Aslan Tottenham'a hazırlanıyor

14:594/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Mauro Icardi de takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
Mauro Icardi de takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.


İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, savunma ve hücum çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdiği aktarıldı.


Öte yandan antrenman öncesinde genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın doğum gününün kutlandığı kaydedildi.


Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Tottenham maçı hazırlıklarına devam edecek.







#Galatasaray
#Avrupa Ligi
#Tottenham

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 1. dönem 1. ortak sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayımlandı