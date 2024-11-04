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Aslan'da herkes golcü

Aslan'da herkes golcü

09:414/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
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Galatasaraylı futbolcuların Beşiktaş derbisindeki gol sevinci
Galatasaraylı futbolcuların Beşiktaş derbisindeki gol sevinci

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst düzey performans sergileyen Galatasaray'da futbolcular paylaşımcı bir görüntü çizdi. Sarı-kırmızılı takım bu sezon resmi maçlarda 40 gol atarken, 10 farklı isim ağları havalandırarak takımlarına katkı verdi.

Bu sezon yarıştığı her kulvarda zirveye oynayan Galatasaray'da takımdaşlık ön plana çıktı. Başarı için birlik yapan sarı-kırmızılı takım; bireysellikten uzak, paylaşımcı bir görüntü çiziyor.


Süper Lig'de lider, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5. sırada bulunan Galatasaray, atılan golleri paylaştı. Sarı-kırmızılı takım bu sezon mücadele ettiği turnuvalarda 40 gol atarken, 36'sı sarı-kırmızılı oyunculardan geldi. 4 golde ise rakip oyuncular kendi filelerini sarstı.




Icardi zirvede

Son 2 sezonda Galatasaray'ın en skorer oyuncusu olmayı başaran Mauro Icardi, bu sezon da attığı 6 golle sarı-kırmızılı takımın en golcü oyuncusu oldu. Arjantinli oyuncuyu 5'şer golle Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz takip etti. Bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Yunus, güzel futbolunu attığı gollerle süsledi. Victor Osimhen, Michy Batshuayi ve Dries Mertens ise 4'er kez skor yaptı. Napoli'den kiralanan Osimhen, kısa sürede uyum sağlarken 4 golü sadece 7 maçta kaydetti. Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Kerem Aktürkoğlu 2'şer kez fileleri sarstı. Sarı-kırmızılılarda 10 farklı isim ağları havalandırarak takımlarına katkı sağladı.





#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Victor Osimhen
#Süper Lig

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