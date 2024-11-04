Aslan'da herkes golcü

Süper Lig'de lider, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5. sırada bulunan Galatasaray, atılan golleri paylaştı. Sarı-kırmızılı takım bu sezon mücadele ettiği turnuvalarda 40 gol atarken, 36'sı sarı-kırmızılı oyunculardan geldi. 4 golde ise rakip oyuncular kendi filelerini sarstı.

Son 2 sezonda Galatasaray'ın en skorer oyuncusu olmayı başaran Mauro Icardi, bu sezon da attığı 6 golle sarı-kırmızılı takımın en golcü oyuncusu oldu. Arjantinli oyuncuyu 5'şer golle Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz takip etti. Bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Yunus, güzel futbolunu attığı gollerle süsledi. Victor Osimhen, Michy Batshuayi ve Dries Mertens ise 4'er kez skor yaptı. Napoli'den kiralanan Osimhen, kısa sürede uyum sağlarken 4 golü sadece 7 maçta kaydetti. Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez, Gabriel Sara ve Kerem Aktürkoğlu 2'şer kez fileleri sarstı. Sarı-kırmızılılarda 10 farklı isim ağları havalandırarak takımlarına katkı sağladı.