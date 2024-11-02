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Galatasaray'da yeniler hızlı çıktı

Galatasaray'da yeniler hızlı çıktı

Umut Yılmaz
10:412/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Victor Osimhen & Gabriel Sara
Victor Osimhen & Gabriel Sara

Bu sezon yarıştığı her kulvarda fırtına gibi esen Galatasaray, yeni transferlerinden büyük güç aldı. Özellikle Victor Osimhen ve Gabriel Sara, sarı-kırmızılı takımın gücüne güç kattı.

Galatasaray, bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni transferlerin büyük kısmından memnun kaldı. 7 futbolcu transfer eden sarı-kırmızılılar, saha içerisinde istediği sonuçları aldı. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Galatasaray'da yeni gelen futbolcuların katkısı büyük oldu.


İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'den kiralanan ve transferi tüm Avrupa'da ses getiren Victor Osimhen, neredeyse hiçbir maçı boş geçmiyor. Nijeryalı yıldız, 7 maçta 4gol ve 4 asistlik katkı sağladı.


18 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray'ın rekor transferi olan Gabriel Sara ise ilk haftalarında bocalasa da uyum sağladıktan sonra bambaşka bir görüntü çizmeye başladı. Brezilyalı oyuncu, son 7 haftada 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.


Fenerbahçe ile kontratı bittikten sonra Galatasaray'a bedelsiz transfer olan Michy Batshuayi ise "nöbetçi golcü' olarak görev yapıyor. Genel olarak yedek bekleyen Belçikalı yıldız, kendisine ihtiyaç duyulan maçlarda sahne alıyor. Hatayspor maçının son dakikasında galibiyet golünü atan Batshuayi; Icardi ve Osimhen'in yokluğunda ilk 11 çıktığı Gaziantep FK maçında 1 gol ve 1 asistlik performansıyla takımını zafere yürüttü.


Galatasaray'a transfer olduktan sonra direkt ilk 11'e adapte olan Ismail Jakobs da 5 lig maçında 1 asist yaptı. Elias Jelert ve Rolland Sallai ise takıma uyum sağlamaya çalışıyor.










#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Gabriel Sara

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