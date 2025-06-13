Balıkesirli Süper Lig hakemleri ve gözlemciler Vali Ustaoğlu’nu ziyaret etti

Balıkesir’de önemli bir ziyaret gerçekleşti. FIFA ve üst klasman hakem ve gözlemciler Vali İsmail Ustaoğlu’na ziyaret. FIFA Hakemi Oğuzhan Çakır, Süper Lig’de görev alan hakem Adnan Deniz Kayatepe ve yardımcı kakemler Bilal Gölen ile Sabri Öğe, Üst Klasman Gözlemcisi Aytekin Durmaz ve İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Ayaz, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti. Hakemler, formalarını Vali İsmail Ustaoğlu’na hediye ettiler. Vali Ustaoğlu da hakemlere ve gözlemcilere yeni sezon öncesi başarı diledi.