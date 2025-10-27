Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Balıkesirspor puanı kurtardı

Balıkesirspor puanı kurtardı

12:2027/10/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Balıkesirspor puanı kurtardı
Balıkesirspor puanı kurtardı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor, İzmir Çoruhlu FK deplasmanından 2-2'lik sonuçla ayrıldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor art arda 3 galibiyetin ardından 2 farklı yenik duruma düştüğü İzmir Çoruhlu FK deplasmanında 2-2'lik sonuçla beraberliği kurtarmayı başardı. Puanını 12'ye çıkaran Bal-Kes, play-off yarışından kopmadı. Üst üste 4 yenilginin ardından galibiyeti kaçıran Çoruhlu FK ise 5 puanla düşme hattından çıkamadı.

#balıkesirspor
#i̇zmir çoruhlu fk
#lig puanları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Süleyman Demirel Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı Kura sonuçları asil isim listesi