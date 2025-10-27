Balıkesirspor puanı kurtardı
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor, İzmir Çoruhlu FK deplasmanından 2-2'lik sonuçla ayrıldı
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor art arda 3 galibiyetin ardından 2 farklı yenik duruma düştüğü İzmir Çoruhlu FK deplasmanında 2-2'lik sonuçla beraberliği kurtarmayı başardı. Puanını 12'ye çıkaran Bal-Kes, play-off yarışından kopmadı. Üst üste 4 yenilginin ardından galibiyeti kaçıran Çoruhlu FK ise 5 puanla düşme hattından çıkamadı.
#balıkesirspor
#i̇zmir çoruhlu fk
#lig puanları