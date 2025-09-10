Yeni Şafak
Balıkesirspor'a Fenerbahçe'den sol bek

10:2710/09/2025, Çarşamba
Ahmet Necat Aydın, yeni takımının formasını giydi.
Ahmet Necat Aydın, yeni takımının formasını giydi.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, Fenerbahçe’de forma giyen sol bek oyuncusu Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Balıkesirspor, Fenerbahçe’den 20 yaşındaki futbolcu Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Balıkesirspor sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Balıkesirspor’umuz, Fenerbahçe forması giyen 20 yaşındaki sol bek Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Ahmet’e ve Balıkesirspor’umuza hayırlı olsun."





