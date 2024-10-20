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Ballon d'Or ödülünün kazananı belli oldu

Ballon d'Or ödülünün kazananı belli oldu

17:3120/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Ballon d'Or ödülünü 8 kezle en çok Lionel Messi kazandı.
Ballon d'Or ödülünü 8 kezle en çok Lionel Messi kazandı.

Her yıl France Football dergisi tarafından dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünün bu yıl Real Madrid'den Vinicius Junior'a verileceği ifade edildi.

Her sene dünyanın en iyi futbolcusuna verilen ve oldukça prestijli bir ödül olan Ballon d'Or'un bu yılki kazananı netleşti.


İspanyol basınından AS'ın haberine göre Altın Top ödülü bu sene, Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a verilecek.


Ödül töreni 28 Ekim'de Paris'te düzenlenecek. Bu seneki adaylar arasında A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu da yer alıyordu.


#Ballon d'Or
#Real Madrid
#Vinicius Junior

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